正論：三隧分流向錢看　疏導作用惹懷疑

「三隧分流」已是前朝提出，拖延至今終於有落實方案。港府公布，首階段私家車行西隧減至60元，紅隧、東隧加至30元；年底前則實施不同時段不同收費。分時段收費不能說不好，但市民要記住收費殊不容易，何況「一減兩加」換湯不換藥，能否起到疏導交通的作用成疑。

新收費將於8月2日起實施，即西隧專營權屆滿翌日，並分兩階段推行。首階段私家車用西隧減至60元，紅隧及東隧加至30元，的士劃一收25元，電單車收費是私家車四成，其他車種暫時不變。今年底前當所有隧道都有不停車繳費系統「易通行」，便會推行第二階段的不同時段不同收費模式。

周一至周六繁忙時段定為上午7時半至10時15分，及下午4時半至晚上7時，私家車過西隧維持收60元，紅隧及東隧加至40元；其餘時間就當作非繁忙時段，私家車無論行哪條隧道，日間劃一收30元，晚間和通宵劃一收20元。周日及公眾假期的繁忙時段和收費又跟平日不同，駕車人士要在短時間內消化訊息，恐怕不容易。

目前紅隧私家車收費為20元，東隧25元，西隧75元，換句話說，新方案是西隧減價，紅隧、東隧加價。如果將三隧收費相加，則分流前後總數都是120元，沒有變化。但正如立法會議員指出，受害最大的是九龍東居民，皆因他們必定使用東隧，沒有其他替代方案，支出百上加斤。至於紅隧和西隧在新收費下仍有一倍差距，是否可將紅隧車流疏導至西隧，不能不令人疑問，起碼職業司機由紅隧改用西隧的誘因近乎零。

至於不同時段不同收費，表面看，藉着繁忙時段增加收費，可能有助減少車輛在該時段出行，並因為紅隧和西隧收費拉近，可能有助分流；但實際上，會否將繁忙時段延後，實在令人懷疑。須知晚上7時後就列為非繁忙時段，三條隧道同收20元，這對於在職人士推遲放工過海的誘因非常大。到頭來會否令繁忙時間延長，甚至在晚上7時後各隧道都大排長龍，弄巧成拙，適得其反，可能性絕對不能排除。

人們實在不明白，既然今年8月開始，三條隧道全部歸於政府營運和管理，為何西隧減價、兩隧必然加價的固有思維不能打破？為何不索性實施同一時間降低及劃一三隧收費，讓駕駛者真正有得揀？事實上，上屆政府的文件已經指出，西隧減價後，最壞情況是原本繁忙時間不塞車，將變成出現長達過千米的車龍；而東隧加價後，早上繁忙時間由觀塘過海，車龍只輕微縮短100米，行車時間不變。港府挖空心思搞的分流方案，到最後可能一無是處。

可以看見，現時繁忙時段紅隧車容量逾150%，東隧及西隧分別是146%及98%。政府應提供更大誘因，鼓勵市民多使用公共交通工具，以及鼓勵企業實施彈性上班，疏導繁忙時段車流；而增加過海基建，則是治本的不二之途。一味搞朝三暮四的分流把戲，隨時勞而無功。