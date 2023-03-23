中俄高層會面後的聯合公報，重申反對未經聯合國安理會授權的單邊制裁。這是中俄兩國一直以來的立場，在這次國際矚目的會議裏重申，是套話，抑或是另有意義呢？

在會議之前，美國一直警告中國不要援助俄羅斯，表面上說的是軍援，但是美國的概念內容往往隨意擴大，實際上指的是中國與俄羅斯各種貿易，也包含在美國及西方對俄羅斯制裁的範圍。中國在聯合公報重申便是直接地批評美國的無賴行為，也間接表示中國必不遵守。必不遵守在中俄擴大雙邊合作的背景下，應該是中俄貿易必將增加，不會理會美國及西方的態度和反應。

2022年中俄雙邊貿易已達1,900億美元，2023年初增幅更大。在高層會面前，中俄政府已全力推動貿易和其他合作發展。公報特別提及科技合作，這便是從貿易的層次更升一級，用科技涵蓋貿易和其他的交流，便是從硬件擴至軟件，也形成組織和制度化的科技生產價值鏈，兩國經濟科研的結合更進一步。現時的工業生產，已經是軍民難分，中國要求國內軍民融合，與俄羅斯的合作也顯然是走向軍民融合。即使強調民用，國防工業科技發展不可能與民用部門隔絕，即如美國，國防經費和要求亦滲透經濟各個方面。現時中國全力供應載重與載客汽車給俄羅斯，大部分使用於軍事後勤和相關物流配套，便是實實在在的軍援。

現時的戰爭是消耗的戰爭，消耗便是經濟生產與貿易的全面比併，一國經濟已經武器化了。中俄協作，面對烏克蘭戰爭，便是中國的軍事支援。中國一直不說軍援，只是外交層面的言詞，不是中國不知道實際正在支援俄羅斯打烏克蘭戰爭。現時中俄的立場是擴大全方位的雙邊經貿科技合作，強調反對單邊制裁，應該是中國進而在包括能源方面擴大與俄羅斯的發展連接。聯合公報說得平實，但在平實之中包含了中俄關係實際的突破。

習近平在莫斯科除了與總統普京會面外，亦與俄總理及一眾副總理會面，似帶有工作性質，不如與普京會面着重大戰略大協調。不過，中方代表團缺總理一類的行政首長。顯然，俄羅斯急於與中國進行實質工作的商談，中國還是有所猶豫，相信要待普京訪問北京時才會有所落實。然而，中俄的合作已是勢不可擋，主要推動力量卻是美國對中俄的壓迫。