朱立倫果然是國民黨最爛、最滑頭、最害人害黨的黨主席。日前國民黨宣布成立「中央選戰策略會報」，不旋踵就由國民黨秘書長、選策會召集人宣布終止選策會運作，「恢復傳統方式提名立法委員」參加選舉，再次展示了朱立倫身為黨主席有多爛、多無能。說他「爛」和「無能」，是因為這個選委會吸納了一些因涉欺詐炒股入獄和因行賄服刑之人，這樣的人被委以推薦參選人重任，被黨內外轟為「黑金政治復辟」。

說朱立倫最滑頭，是因為他的轉軚太迅速、太難堪、太兒戲，且不認錯，推說選策會的功能被外界「放大扭曲誤解，造成不必要困擾」云云！把這齣可笑荒唐戲甩鍋「外界」，以為自己就乾淨了，沒事了，這是朱立倫一貫的滑頭作風，然而是很低水平的滑頭作風，讓人討厭和鄙視。不過，朱立倫的「爛」和「滑」在當今國民黨及台灣政壇是很吃得開的，這是朱立倫飽經風霜、被輿情抨擊多年，還能像模像樣混下去的原因。

台灣政壇按照美國西方價值觀和安排搭建起了選舉舞台後，各色政治勢力和人物要想選勝就要鬥爛、鬥滑、鬥狠、鬥黑、鬥騙……台灣「民主」後，選出了李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文，除了馬英九「人品」不太壞外，都不是好東西。不過，馬英九的「人品不算壞」並不能改變台灣政壇、政客們在政治主張和手段上的鬥爛、鬥滑、鬥邪，為了一己之私把台灣推入「台獨」分裂的火坑。與此同時，馬英九已成為國民黨、台灣政壇「人品不算壞」的最後一位政客，看看馬英九之後的朱立倫，就知道人品不壞沒有用，國民黨已近命絕也。

朱立倫一直聲稱，他的政治主張是親美、友日、和陸，以此來應對台海局勢和「台灣自保」。親美不用講，朱立倫就是美國的人，美國的走卒；友日不用講，朱立倫要倚靠美國對抗大陸統一就要「友日」，因為日本是美國最大的走卒；「和陸」則是騙人的策略，大大地滑頭！