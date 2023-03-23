近日，法國知名民調機構益普索公布，在32個受訪國家之中，中國人的幸福指數排名第一，而美國只是排第14。不少評論者由是指出，美國人老是要當教師爺，尤其喜歡對中國指指點點，但是一處國民幸福感排名十幾的地區，有甚麼資格去教導排名第一的中國人，應該選擇甚麼形式的政治制度和生活方式？

本欄過去也曾引述過幾遍，說美國富豪馬斯克旅居中國一段日子之後，指出中國政府比起西方政府，更重視百姓的幸福感。如今觀乎法國民調機構發表的報告，馬斯克確是眼光獨到，他很早就發現，不少中國人都能夠活在幸福之中。

不過，上述的民調未必夠全面，在同一時間，聯合國也發表了「世界幸福報告」，在137個國家及地區當中，中國排名第64，雖然是處於中間偏上的水平，卻不至於像益普索的調查般，中國可以位列第一。兩個機構的研究結果不同，或許是因為發問的方式有差別，另外，益普索調查的國家、地區，也沒有聯合國般全面。然而，綜合兩份報告，中國人的幸福感在世界排名應是不俗，位列中上水平是肯定沒問題的。中國由數十年前的一窮二白，能夠發展到今天，殊屬難得。

要知道內地人真正的心態如何，不一定要看聯合國報告，你親身到內地走走便知道。新冠疫情爆發前，我在內地城市見到的民眾，對自己的生活大多表示滿意，也對未來充滿盼望。3年疫情過後，我回去再看，內地人大多仍是這般自信。記得月前我在深圳路旁跟一位老婦聊天，我問：「老婆婆，熬了3年疫情，你覺得現在內地的經濟還好嗎？」對方答曰：「我們還可以，不過我看你們香港嘛，就不行嘍。」