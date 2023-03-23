法國民意研究機構益普索發布全球幸福指數調查報告，結果顯示在參與調查的32個國家中，幸福指數最高國家為中國，有91%中國受訪者表示感到幸福，美國則排在第14位。但在聯合國可持續發展解決方案網絡「世界幸福報告」中，美國排在第15位，中國大陸卻變成第64位。如此結果肯定會招來吃飽沒事幹的舔美黃人非議。

兩個調查之所以有這樣迥異之結果，實在不足為怪，皆因聯合國的報告聲稱衡量標準為預期壽命、人均國內生產總值、社會支援、社會及政府腐敗程度、社區關懷、生活自由等，以西方一向以有色眼鏡來看中國，從經濟數據到封城政策再到攝像鏡頭，無一不被質疑與妖魔化，渲染中國民眾無自由、失自由，傷心痛心眼淚流，這便能成功為中國扣上非常不幸福的帽子了。

然而，有電視台駐北京記者進行街訪，一位拉下口罩受訪的李女士說：「沒太覺得（幸福），因為我覺得現在各方面的壓力都挺大的。我父母健在，這點是我最幸福的。」接着紀女士受訪說：「感覺在中國就是幸福，工作各方面都挺好的。」此時畫面清楚拍到那位李女士在後方一邊低頭玩手機，一邊遛狗。她不但父母健在，還有空在大白天裏、記者的辦公時間中悠閒遛狗，她的壓力恐怕是來自身在福中不知福。

幸福的定義各有不同，但一般而言，除非是外人也能清楚看得見的重大挫折，否則，幸福應該是以當事人所感受的才能作準。樂隊披頭四早已吟唱：「幸福是柄暖手槍。」在槍擊案無日無之的美國生活，能手握一柄暖手槍還感覺到幸福，這意味着剛在一場生死搏鬥中小命得保了。除非嫌命長，想早點蒙主寵召，否則在標榜民主自由的美國，要小心被擁槍自由剝奪了幸福。