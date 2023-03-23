中國古人之智慧，往往隨着時間的沉澱，愈見雋永深邃。《莊子‧秋水》便有此名句：「子非魚，安知魚之樂？」借用來回敬美國國會的《人權報告》、反華反共政客，以及美國駐港澳總領事梅儒瑞、英國外交大臣祁湛明等人就《港區國安法》實施後香港形勢的抹黑，侵犯人權自由、人身安全毫無保障等歪曲事實，是十分貼切的，套用《莊子》語，子非港人，安知港人之樂，當然更不知港人之安樂自信矣。

最新鮮熱辣的「魚之樂」，莫過於林卓廷再度放棄保釋候審之權利。就在日前林在庭上被裁判官問：「（放棄保釋）諗清楚未？」他答：「諗清楚啦，早啲入去坐住先！」登時惹起旁聽席笑聲連連。無論庭內外任何人，也無論港內外任何人，當不知林卓廷的安全感和安樂感吧！請問美國也好，英國也罷，有香港這樣尊重和保障人權嗎？

此前，黑暴勢力的「探監師」還「皇帝不急太監急」，為被囚黑暴請命，要求懲教署要在牢房安裝冷氣，可是被「六呎四」兩度放棄保釋候審，寧可選擇「入去坐住先」，可更安樂、更有安全感而打了一記悶棍，牢房裝冷氣不攻自破，還是自然空氣勝一籌。不知是無獨有偶，還是邏輯因果關係，在「六呎四」向法官表達「早啲入去坐住先」的翌日，警方國安處往北角天后廟道某豪宅，出動「孖葉」，反手「塔住」前支聯會副主席何俊仁押離寓所，因其涉嫌在保釋候審期間，干擾正在審訊中的「35+」初選攬炒案其中一名重要被告的家屬。

「六呎四」經常以曾任廉政公署調查員吹噓「香港好在有ICAC」，自抬身價。今時今日，他理應由心出發嘆句「香港好在有國安處」了，否則候審也永無寧日，一於「入去坐住先」！