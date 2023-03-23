日本首相岸田文雄近排忙得交關，周二訪問完印度，冇如預期返回日本，而係從波蘭邊境登上列車進入烏克蘭，其後於基輔與烏總統澤連斯基會談。戲子總統自不免嘴甜舌滑，讚揚岸田係「國際秩序強而有力的捍衞者」、「烏克蘭的老朋友」。澤連斯基見到岸田就興奮，梗係啦，上月日本先承諾向烏克蘭提供55億美元人道援助。

美媒亦報道，隨着中國擴張影響力，日本與美國近年愈走愈近，尤其喺地區安全和情報合作方面，譬如成為美國為首嘅「四方安全對話」成員。事實係中國國家主席習近平訪問俄羅斯之際，岸田卻秘密訪烏，凸顯兩國嘅分歧。

今年初，德國總理紹爾茨喺《外交事務》雜誌發表署名文章《全球轉折時代》；觀乎今年局勢，「轉折」應係高頻率嘅一個詞語。呢，習近平訪俄，先後與總統普京和總理米舒斯京會面，米氏指習近平連任國家主席後首個外訪地係俄羅斯，展示正進入新時代俄中關係之獨特性質；習近平亦指已邀請普京今年內訪問中國，中俄關係確實已進入一個「轉折」新時代，喺經濟、軍事合作上應有所突破。

至於日本，「轉折」幅度之大，路人皆見。日本大幅提升軍力，自衞隊將實質性告別「專守防衞」，轉向「攻防兼備」。呢，去年12月，岸田內閣公布2023財年軍事預算，總額係6.82萬億日圓，與2022年相比，大幅增長26.3%；又話要從美國購買約500枚「戰斧」巡航導彈，未來10年從美國購買147架F35戰機，此舉將使日本成為繼美國之後，世界第二多擁有呢款先進戰機嘅國家。

日本又喺軍事工業發力，計劃投入巨資，與英國、意大利聯合研發第六代戰機。中方冀日本做有利於局勢降溫之事，無疑係對牛彈琴！