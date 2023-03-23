《莊子》有云：「狙公賦芧。曰：『朝三而暮四。』眾狙皆怒。曰：『然則朝四而暮三。』眾狙皆悅。」這就是「朝三暮四」的故事。每讀至此，未嘗不覺得小猴子們太傻。而「狙公」太不厚道，同樣多的橡子果，玩弄數量次序來欺騙小猴。這只是個兩千多年前的寓言。可是，如今的現實中，卻有形形色色的「狙公」跳出來，戲耍老百姓。

就比如，內地的「黃金周」制度一直飽受詬病。靠機械科班地調劑拼湊日期，生硬地製造所謂的「小長假」。就像清明節原本只放一天假，卻要挪用周末，號稱3天小長假。而假期前後，由於周末被挪用，往往要連續上七、八天班。這就是典型的朝三暮四的把戲。然而，如今的老百姓不像「眾狙」那樣好騙，對雞肋式的放假制度並不買帳。但是好些「磚家」、「叫獸」、代表委員們的智商，卻依舊停留在兩千年前的「狙公」時代。前些天兩會，光鮮亮麗的代表委員們又找到了大放厥詞的好機會，台上眾口一詞，台下信口雌黃、七嘴八舌，語不驚人死不休。假期制度自然不能幸免。

全國人大代表、四川宜賓學院教授魏琴就建議改革現行的雙休制，每周改為只休一天，然後集中在月底連休5天；全國政協委員、廣東省政協提案委員會副主任熊水龍則建議，將每周雙休制改為「單休、三休」隔周交叉制，堪稱是將朝三暮四玩弄到了極致。只不過，老百姓被搞得暈頭轉向，七葷八素，打亂正常節奏，上班累，休息更累，毫無幸福感可言。

不用說，「磚家」的理由仍舊是玩弄老套路，湊成更多的小長假刺激消費，發展旅遊，拉動經濟。全國人大代表、江西省文旅廳廳長梅亦更建議，中小學生在暑假、寒假之外，再放春假、秋假。過去3年，為了防控，動輒就讓學生成年待在家中；如今為了所謂擴大內需，又不惜犧牲學生的正常學習。

拿孩子當炮灰的遠不止這樣。去年中國人口首次負增長，為刺激生育，全國政協委員賀丹就建議將中小學12年學制縮短為10年，可以讓學生早點畢業，早點趁年輕生孩子。還有代表建議降低學校的英語課程比重及考試分數，在閉關鎖國大氣候影響下，本是語言工具的英語也被政治化，然而他們自己的孩子，恐怕都趁年輕送到國外學習英語去了；早生孩子、不學英語的任務，都交給窮人來完成。

眾多網民吐槽：「我不需要有人來告訴我怎麼休息，也不需要有人來刺激我花錢。」野蠻封控3年，失業刷新歷史紀錄，囊中如洗，生活「壓力山大」。對很多人來說，旅遊都成奢侈品，生孩子更是不敢想。可是，高官厚祿、養尊處優的代表委員自然毋須擔心，在恒溫的辦公室裏尸位安坐，閉門造車，哪管民間冷如雪熱如炭。在他們眼中，老百姓只是生育工具、生產機器，只是按照理論模型、統計數據來隨意擺布的提線木偶罷了。