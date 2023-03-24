功夫茶：分流劣評如潮　收費一片混亂

港府每逢推出政策或新方案，往往被批思慮不周而流於粗疏。呢，港府8月2日收回西區海底隧道經營權當天，即推出「三隧分流」方案，西隧減價而紅隧、東隧都會加價，並喺今年底實施「不同時段不同收費」。政府就話希望新收費實施後，目標係繁忙時段減少10%私家車數量，盼紅隧車龍和東隧車龍可縮短喎。

政府招數多多，第二階段嘅「不同時段不同收費」，加入「繁忙時段」與「非繁忙時段」，並增設「過渡時段」，以每兩分鐘兩蚊遞增或遞減方式收費，都真係令駕駛者眼花繚亂，一入隧道好似入咗迷宮，又好似進入萬花筒！舉個例，駕駛者若喺非繁忙時段過海，一個唔好彩行錯路「兜多幾個圈」而落入「過渡時段」收費，相差不足20分鐘收費已可相差近20蚊；如果行衰運，喺「過渡時段」遇上交通擠塞，喺最極端情況下，僅相差超過38分鐘就要畀多40個大洋隧道費。

三隧分流方案未見其利先引來一片收費混亂和劣評！要言之，就係「水流神主牌，到處冇人受」！運輸署署長尋日喺大氣電波仲王婆賣瓜，自賣自誇，吹噓方案係經過考慮交通運輸模式、住戶交通習慣調查、聽取運輸業界及車主團體意見後得出，當實施時運輸署有微調機制權力喎！佢仲信心滿滿，指調查顯示收費有20蚊至30蚊差距，一半受訪市民出行習慣會有改變，又強調，過去調整隧道收費時，輿論都要求政府收回西隧經營權時「要做啲嘢」包括減價，因此政府希望盡力讓市民喺非繁忙時段多啲使用西隧。

之但係，官僚骨感嘅現實，根本撐唔起豐滿嘅理想！三隧分流方案一出，叫「阿媽」之聲四起！分段收費點紅點綠，一片混亂，都唔知係「分流」定係「添愁」；呢，連議員都質疑方案成效，憂三隧收費拉近或令西隧車量加劇，導致「三隧齊塞」。咁就真係陸雲亭睇相，唔衰攞嚟衰！

汽車界代表都直斥有關方案複雜，政府收回西隧專營權後，駕駛人士期望當局大幅調低西隧收費，方案中收費60個大洋仍然過高，繁忙時段加價更係懲罰駕車嘅上班族；有議員指次階段推出嘅不同時段不同收費，將繁忙時間訂為約4至5小時太長，紅隧東隧嘅私家車收費日後將增加約一倍，令人不禁懷疑政府分流目的係向錢看定係疏導？

唔同時段有唔同收費，真係繁複過八陣圖，繁忙時間每兩蚊、兩分鐘又加又減，連高官出嚟解畫，都講錯晚上收費開始遞減係由晚上9點開始而非晚上7點！為政貴在去繁就簡，搞咁多花臣，勞而無功又玩殘駕駛者，實管治之大忌！一個方案出台，唔該官僚攝高枕頭諗清諗楚，咪信口開河廢噏無謂啦！