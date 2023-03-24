正論：旅遊業剛見復甦 劏客團又告重現

香港好不容易熬過3年疫情，迎來中港全面通關，旅遊業剛見起色，可惜業界有些人不知珍惜，久違了的劣質平價團又告重現。內地旅客被迫消費購物，有些店舖更擺明劏客，加上旅遊巴大舉進駐土瓜灣等住宅區，擾民情況死灰復燃。港府再不正視問題，不但無助吸客，隨時更會激起反效果。

本報及立法會議員近日都收到內地客被劏、旅遊巴違泊擾民等投訴。最常見是平價購物團再現，內地旅客「一車車」被載到紅磡、土瓜灣一些所謂免稅店、土特產店消費，購入卻是劣質貨，甚至產地為中國卻標榜是洋貨的冒牌貨。而最令當區居民不滿的是，大量旅遊巴進佔區內亂泊，令居民出入不便，加劇交通擠塞，卻鮮見執法部門執法。

議員擔心，若不整頓旅遊業良莠不齊、泥沙俱下的亂象，對不法經營者嚴肅處理，港府花大錢推廣的「你好，香港！」活動不僅毫無效果，甚至恐怕名不副實而起了趕客作用。更別說旅遊巴亂泊、內地旅客過多的問題在過去激起極大民怨，而且屢屢被政客利用，致令中港矛盾更加尖銳。所謂物極必反，正因為歷屆政府無視問題，完全沒有疏導措施，才會令反水貨客、「鳩嗚」鬧劇不斷上演，終於引發多次暴亂。由此可見，這些問題茲事體大，若不趁問題初起便防微杜漸，一旦積重難返，恐怕剛復甦的旅遊業將無以為繼。

事實上，港府一直對打擊劏客亂象未盡全力，旅監局對無良業界同樣闊佬懶理，才會致使亂象叢生。例如平價劏客團不僅強迫旅客購買劣質貨，膳食同樣不如理想。內地旅客被帶到街邊食兩餸飯，與基層「爭食」還是其次，旅客來港體驗欠佳、無法說好香港故事才是大問題。猶記得，十餘年前本港發生「導遊阿珍」經典事件，當時內地網絡科技還未如今日普及，事件尚且鬧得滿城風雨；在今日人人手執手機的年代，微博、小紅書、抖音大行其道，醜事一秒即傳遍國內外。倘內地旅客將被劏的不快經歷放上網，香港旅遊之都的形象勢必蕩然無存。

誠然，抗疫3年百業蕭條，市民都明白內地旅客對本港經濟至關重要，但住宅區塞滿大量旅客的問題始終需要解決。一方面是旅客體驗不佳，另一方面是居民生活受困，最後只會是雙輸。2019年土瓜灣甚至發生旅遊巴撞斃居民慘劇。然而數年過去，港府先是忙於應付黑暴，後又窮於應對疫情，加上中港封關，旅業冰封，更是無人關心旅遊配套等問題。以致社會踏入復常，旅業重啟，港府長期欠缺規劃的老毛病便再次顯露無遺。

早前有內地女遊客在小紅書講述碰到「藥粉騙局」，又有內地旅客在的士遺留手機而遭司機敲詐，更有內地單車界網紅踩遍全國都未曾遇過單車失竊，偏偏在香港「開齋」。如此種種，皆令香港臭名遠播。如今劣質旅行團崔護重來，港府若不加強打擊，業界若不加強監管，中港矛盾若不有效疏導，對本港旅遊業以至經濟復甦絕對有害無益。