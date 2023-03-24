「中俄關係不是類似冷戰時期的軍事政治同盟，而是超越該種國家關係模式。」這是中俄聯合聲明裏的描述，反映兩國關係又上了不止一個台階，不是同盟，更勝同盟。原因很簡單，正如聯合聲明所說，俄羅斯需要繁榮穩定的中國，中國需要強大成功的俄羅斯，彼此利益相同，休戚與共，豈是美國所能阻撓？

普京公開承諾，讓中國企業取代西方公司在俄羅斯市場份額，而俄羅斯也完全可以滿足中國日益增長的能源需求。習近平說得更爽快也更有深度，當今局勢是百年變局之一部分，「我們共同來推動」。推動甚麼？當然是推動世界多極化，打破美國霸權。一直以來，老美總是將「基於規則的國際秩序」掛在嘴邊，其實所謂的國際秩序，本質上就是美國單邊制訂的秩序，是赤裸裸的強權政治，一切都是為了服務美國自身利益，維護美國霸權地位。

有位美國學者曾坦言，自第二次世界大戰以來，美國的對外政策一直基於一個簡單的觀念，要麼與美國為伍，要麼與美國為敵；美國應該引領，盟國應該追隨，反對美國至尊地位的國家將會遭殃。寥寥數語道出美霸本質，數十年來因為反對美國至尊地位而遭殃的國家確實不少，但霸權並非無往而不利，北韓、古巴、伊朗、委內瑞拉等國家尚且勇於反抗，中俄又有甚麼理由屈服？壓力愈大，反彈愈大，美國愈是阻撓，中俄走得愈近，事情就是這麼簡單。

中俄不是不遵守國際秩序，只是沒有義務跟隨美國那一套。中方已無數次重申：這個世界只有一個體系，就是以聯合國為核心的國際體系；只有一種秩序，就是以國際法為基礎的國際秩序；只有一套規則，就是以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。

老美大毛病就是高估自己，低估別人，尤其是冷戰結束後，他們以為歷史已經終結在其霸權之下，因此橫行無忌，為所欲為。殊不知世界正朝多極化發展，並非全由美國說了算，俄羅斯固然不甘心受到壓迫，中國更不可能任人宰割，美國同時挑戰兩強，企圖橫掃天下，那不是天真，而是無知。實際上，美國自身問題多多，兩黨惡鬥，政治分化，種族歧視，社會撕裂，加上通脹惡化，債台高築，銀行爆雷，經濟不振，老美不暇自哀，還有心情干預別國內政，可謂咄咄怪事。