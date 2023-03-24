近年西方世界開創了新秩序，新秩序的特色就是沒有秩序，可以比專制政權更不講理。俄羅斯與烏克蘭爆發戰爭，美西方國家為了制裁俄羅斯，可以不問情由，扣押俄商的財產。反倒莫斯科更公正公允，並無因為跟美歐交惡，而隨意沒收西方企業在當地的財富，你要撤走，也讓你能合法、有序地離開。

美英等國家橫蠻霸道已久，也就算了，沒料到就連最與世無爭的瑞士，也在「新秩序」中隨波逐流，變成了一個野蠻的國度。該國有兩大銀行，分別是瑞士銀行和瑞信銀行。近日瑞信出現危機，留下的財務大坑深不見底，瑞銀老早表明，不欲接這個燙手山芋，更不打算將兩行合併經營。然而，瑞士政府不依，不停向瑞銀施壓，最後瑞銀只能服軟，將千瘡百孔的瑞信收歸旗下。

這種情況要打個比方，就等於將來香港出現了一份《西方日報》，該報因經營不善而瀕於結業。政府卻說每一個本地傳媒都彌足珍貴，不能倒下，於是勒令經營良好的傳媒集團承擔責任，要將「西方」兄弟照顧下來。若然真有這麼一天，試問香港的資本主義制度還能正常運行嗎？

瑞士政府的專橫還不止於此，金融市場素來有規有矩，企業清盤時，債權人有優先資格取回該公司剩餘的資產，其次才是股票持有人。如今瑞士政府不管這一套，一聲令下，便將瑞信的債券價值降至零，債權人被「一鋪清袋」，反而瑞信的股票仍有價值，可以獲得瑞銀用換股方式收購。這情況就等於航空公司突然宣布縮減班次，三班機變作兩班，因機位不足，原本買了頭等機票的全部作廢，反倒買了經濟客位的可如常上機。世界之荒謬真是無過於此！