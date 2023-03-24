3年疫情過去，政府月初撤銷「口罩令」，同時社會隨即有聲音要求一併撤銷《禁止蒙面規例》，指因公共衞生考慮，不應限制市民在集會遊行期間戴口罩等等。很明顯，有心人士把撤銷口罩令與「禁蒙面法」刻意連結起來，企圖混淆視聽。

撤銷口罩令是因應疫情發展的決定，而禁蒙面法則是針對2019年黑暴暴亂而訂立，旨在維護公共安全及社會秩序，兩者法理基礎不同，並不矛盾。特首李家超早前亦指出，口罩令和禁蒙面法是兩回事，政府會適時檢視，現階段不會處理。

大多數鼓譟着撤銷禁蒙面法的人別有用心，大肆渲染該法違反人權、市民戴口罩外出易墜法網，但有關說法都是危言聳聽。禁蒙面法只禁止公眾集會、遊行、非法集結或暴動中使用蒙面物品，不在上述活動中蒙面，根本不會違法，而法例訂立時已考慮到各種情況，戴口罩者只要有合理解釋便可獲豁免。

事實上，全球許多國家和地區都已制訂禁止蒙面的有關法律。在自詡「民主燈塔」的美國，其十多個州已實施禁蒙面法，歐洲有十幾個國家通過了禁止蒙面法律，加拿大規定在社會騷亂中蒙面最高判監10年。2019年黑暴分子以口罩作「擋箭牌」，藉此掩飾身份，胡作非為，港府面對嚴峻局勢，訂立禁蒙面法符合國際慣例，合情合理。

雖然《港區國安法》實施後社會已恢復安寧，然而反中亂港分子的活動轉趨地下化，仍有死灰復燃之勢，構成潛在國安風險。禁蒙面法能有效產生阻嚇性並防範暴力行為，維護社會秩序，有保留的必要。政府亦應適時檢討禁蒙面法，以增加法例阻嚇力，同時加強對市民的解說，進一步維護社會秩序。