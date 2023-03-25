功夫茶：豆渣路牌觸即倒　仲有乜嘢唔會冧

這城市到處都係陷阱，不是嗎？公立醫院冧燈跌殼塌天花，冧石屎如仙女散花嚇死人！之前演唱會冧屏幕，地盤又冧天秤，都真係好誇張！香港，有論者話係一個「暴力之城」，皆因刀光劍影喋血街頭常上演，依家又乜都冧得一餐，阿哥，想出入平安，睇怕戴鋼盔穿鐵甲衣都難保！

呢嗱！平生不作虧心事，半夜撞鬼當睇電視；之不過，行行吓街連個指示牌都會冧喺你面前，咁係唔係你做錯乜衰嘢激嬲神靈？是咁的，有網民揸車途經深水埗南昌街及福榮街交界等候轉燈，期間車Cam拍下一段約24秒嘅驚險短片，顯示時間係23日下午兩點28分，片首見一名身穿啡色上衣、戴眼鏡男子挨喺行人路鐵欄吞雲吐霧，其後又挨向旁邊嘅交通指示牌，說時遲，那時快，該指示牌鐵柱突然冧低，挨柱男見狀，欲出手拉住鐵柱，卻未成功！

嗱！照道理指示牌支鐵柱應深植入水泥路地下，邊會咁容易冧低？唔通有高人想懲罰呢位「挨柱男」喺公眾地方煲煙，暗地裏使出「一陽指」，將指力凝結成劍氣削斷埋喺石屎下嘅指示牌鐵柱？否則支鐵柱即使唔係百鍊鋼，都唔會忽然變繞指柔咁化學啩？又唔通冧開有條癮？諗諗吓都幾得人驚，誰估到行行吓街，一陣又冧乜喎？若然冧個冷氣機落嚟，你話一個人頂唔頂得住？得嘅，除非佢係「托塔天王」啦！

講番呢單「豆腐渣指示牌」事件。事發時，一名男途人咁啱得咁蹺企喺指示牌旁，見狀一個「蛤蟆功」慌忙閃避，幸未被擊中，該指示牌最終擱喺大廈維修棚架竹枝上，途經市民不禁抹一把汗，否則，避唔切，無啦啦、整笪疤就喊都無謂！事後挨柱男驚魂未定，一臉茫然，疑惑地看向指示牌底部，或係想探究吓發生乜事？適時兩名執法人員經過，於是上前查看，睇吓現場會否對途人構成危險！挨柱男見有執法人員到場處理，於是叼着香煙離開，拍片者亦因轉燈後揸車走，條片就此戛然而止！

由於意外突然，網民紛紛留言各抒己見，有人咋舌：好彩有個竹棚頂住咋！又有人驚訝：依家啲嘢咁化學！有網民搞鬼，笑謔：柱男破柱！有網民就話，以深水埗個地段咁旺，如不幸冧下支指示牌，分分鐘扑中幾個！更有網民關心挨柱男是否屬於刑事毀壞、使唔使賠償？有片有真相，片中男子冇刻意破壞公物，事後執法人員亦冇留難佢，挨柱男應冇事！講真，若然指示牌真係冧下，佢自己亦大有可能係受害人！網民普遍認為事件路政署嘅責任較大，何以個指示牌豆腐渣成咁，竟不堪一挨？希望官僚找出答案，畀個真相公眾。意外唔係次次都咁好彩！