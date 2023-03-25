烏克蘭戰爭不僅是代理人之戰，且已變成僱傭兵之戰。在俄羅斯是瓦格納組織，在烏克蘭方面，開始是國際僱傭兵，但戰事發展，烏軍失利，變成了大批北約軍人用僱傭兵的方式參戰，有成編制的，主要是波蘭軍為主。

僱傭兵之戰實際是用金錢來作戰，烏克蘭用的是北約的資金，可北約軍人參與，便不僅是用高薪僱傭，而更要美國、北約總部和有關國家的同意，甚至是它們指揮部署。而瓦格納組織也由俄羅斯政府支持，與軍方協調，成為俄軍攻守的組成，政府的色彩濃厚，只不過是一軍兩制，僱傭兵用高薪驅動，擔任艱巨任務。

烏克蘭正規軍被消滅殆盡，不得不依靠外援，且在北約因素下，國際僱傭兵變成烏軍主力，各方面待遇都優於烏克蘭正規軍。俄羅斯則是30萬新動員枕戈待旦，瓦格納兵在前衝刺之後會讓俄軍補上攻城略地。雙方都是大灑金錢，北約的資助勝於俄羅斯對僱傭兵的支持，但後者是為國而戰，前者則士氣不足，與烏軍亦有矛盾。單從這樣的情況看，俄羅斯的形勢勝於烏克蘭，後者的關鍵是北約會派遣多少軍隊喬裝參戰。

俄羅斯的特別軍事行動，不以攻佔烏克蘭全境為目的，起因是烏東俄裔為主的兩個分離地區，結果推動公投歸俄多了烏南兩個地區。現時俄軍還未全佔這4個公投歸俄地區，戰事的目標可會是為了全佔這4地，也可以退回守衞烏東兩地和克里米亞。戰爭的目標在領土角度，有靈活變動的空間。

俄羅斯會否在打敗烏東南烏軍之後揮兵北上、西進，會否再次企圖進佔基輔？以北約的立場，看來是會堅拒，或許不惜派遣更多喬裝部隊出戰，增添大殺傷力武器供烏，因此，俄軍要進一步爭取軍事勝利並不容易。最近俄羅斯的戰術，是在烏東南地面戰，在烏克蘭其他地區，包括烏西和基輔，則是濫炸，摧毀有軍事和政治作用的基礎設施。以這樣的戰術，俄軍佔領了烏東南公投歸俄4地後，相信不會把戰場擴大。但面對北約支持烏軍的反撲，濫炸的範圍甚或擴大，全力針對北約供應的武器彈藥，以及北約喬裝的僱傭兵。

俄羅斯的戰略還是特別軍事行動，依此也適應中國的要求，有利中國勸和促談。烏克蘭戰爭的決定點是戰情膠着，俄不攻，烏攻不下，便可讓各種政治因素起干預作用。