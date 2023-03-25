香港終審法院首席法官張舉能日前率團訪問內地，中國最高人民法院副院長楊萬明在深圳會見了他們。2021年5月，張舉能出任終院首席法官不久首次率團去了北京，那次陣仗比今次大得多，張舉能一行拜訪了全國人大常委會、最高人民法院、最高人民檢察院、司法部、國務院港澳辦等，時任最高人民法院院長周強會見了他們，對香港司法機構今後的工作提出了要求，一是要求香港司法機構與時俱進，通過司法改革保持專業、公正和高效；二是增強香港司法人員對國家的了解；三是全面準確實施《憲法》、《基本法》及《港區國安法》；四是全面落實「愛國者治港」。那時香港剛平息反修例暴亂，實施《港區國安法》不久，反修例暴亂和香港回歸以來暴露了司法領域存在大量嚴重問題，中央提出了上述要求，作為香港司法界「與時俱進」的工作指導。

對於中央這些有針對性的要求，張舉能當時並無積極回應，只是空談敷衍，只是說對內地法治建設留下深刻印象，非常期待專業交流，期待司法科技化方面開展進一步合作。返港後，香港司法界對中央的四點要求擱置一邊，這期間更是發生了司法系統包括終審法院力挺黎智英聘請英國大狀介入其國安法案件，迫使特區政府不能不向全國人大要求釋法。直到今天，釋法事件餘波未了，司法界修訂「法律執業者條例」再起風波，有人要為海外律師介入國安法案件繼續保駕護航，彰彰明甚！有人要讓外部勢力拿《港區國安法》不斷成為熱炒話題，彰彰明甚！有人從始至今都在明頂暗抗中央要求，彰彰明甚！

在此敏感時刻，張舉能又率團訪內地，得到的「待遇」大為降格，中國最高人民法院副院長楊萬明只是和他們談工作，清楚表明中央對他們過去兩年的工作並不滿意，要派人前來「督導」檢查、作出新指示。要知道，中央全面管治權是包括對司法工作管治權的。