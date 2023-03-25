瑞士號稱「永久中立國」，一向不參與國際爭端。即使在二戰時，整個歐洲大陸陷於水深火熱，瑞士也能保持中立，因此成為免受戰火蹂躪的少數歐洲國家之一。然而，一場俄烏戰爭撕掉了永久中立國的假面具，瑞士政府不僅站隊美西方，而且私自披露瑞士銀行裏大量俄羅斯客戶的訊息，並凍結數百億美元存款，完全顛覆了人們的傳統觀念和認知。

民無信不立，國無信則衰。瑞士也許是因為頂不住美國壓力，選擇放棄堅持了數百年的中立，徹底倒向美西方陣營，以為這樣就可以自保，獲得美國信任和支持。其實這恰恰是自毀信譽，自拆招牌，結果只能自食其果，自我毀滅。試想想，中立國不再中立，隨便找個理由就可以凍結客戶存款，誰不害怕？誰還會相信瑞士的銀行？去年以來瑞士資金持續外流，單是瑞士信貸銀行去年第4季就流出超過1,100億瑞士法郎（約1,200億美元），正是客戶用腳投票的證明。

直至最近，瑞信的問題終於藏不住了，緊隨美國多間銀行倒閉而爆雷。最匪夷所思的是，這家擁有166年歷史的瑞士第二大銀行，最後只能以30億瑞士法郎賤賣予競爭對手瑞銀集團，僅及上周五市值的四成，相對於高峰時期的市值更是打了骨折。瑞信股東固然蒙受巨大損失，債券投資者更是血本無歸，因為額外一級資本債券（AT1債券）被直接撇帳清零，總值160億瑞郎的債券一夕之間淪為廢紙。這種顛覆傳統的操作可謂聞所未聞，不僅重創瑞士國際信譽，而且勢必拖累全球債券市場，隨時引發骨牌效應。

所以說，不作死就不會死。瑞士作為一個只有870萬人口的內陸小國，一直以金融服務著稱於世，靠的就是中立國地位和良好金融信譽。資料顯示，二戰後瑞士280多家銀行掌控全球35%的私人財富，可謂一枝獨秀，單是賺取管理費就盆滿缽滿，難怪瑞士富得流油，成為歐洲乃至世界最發達國家之一。但好景不常，隨着其中立國形象破產，金融信譽崩塌，瑞士的好日子恐怕到頭了。

歸根究柢，美國才是問題的始作俑者。俄烏戰爭是美國策劃和挑動，金融亂象也是源自美國，瑞士錯就錯在選邊站上了美國賊船。目前銀行危機似乎紓緩，其實隱患並沒有消除，更大危機還在後頭，瑞士終將為自己的任性付出沉重代價。