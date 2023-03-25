國家主席習近平跟普京豪言：「我們將推動百年來的大變革！」美國可謂急如熱鍋上的螞蟻。國務卿布林肯隨即表示，中國支援俄羅斯有違美國利益，美國外交政策將重點應對中國的長期挑戰並贏得競爭，堪稱夜行人吹口哨，自我壯膽。正如外媒分析，北京種種動作皆在挑戰美國的領導地位，饒是如此，美國又有甚麼辦法阻止？

二十大之後，中國展開的大國外交攻勢一浪接一浪，先與中東交好，與沙特簽訂總值300億美元共20多項協議；然後繼續向歐洲示好，連一度關係冰封的澳洲也有回暖迹象；最近更促成沙特和伊朗和解，大大出乎美國意料之外。現在中俄建立比盟國更堅實的關係，兩國互為一體，形成足以抗衡美國的勢力，而且勢力繼續向美國後花園拉丁美洲伸展；加上中國向來跟非洲關係密切，何況中國幾乎是全球唯一能夠跟北韓直接溝通的大國，凡此種種，均直接威脅美國霸權地位。

但這又能怪誰呢？美國一直以世界警察自居，滿口仁義道德，卻從來都是言行不一，直到近年更是變本加厲。最令國際心寒，當然是其毫不按國際規則而行、喜歡怎樣就怎樣的制裁伎倆，連個人及企業財產也隨意凍結，予取予求，令美國信用蕩然無存。

更不必說，為了壓抑通脹，收割全球財富，美國不斷加息，結果導致美債價格急跌，其實也是在消耗國家信譽。如今全球16國都在拋售美債，連法國、德國、以色列、加拿大等盟友也在減持，難道這些又是中國害的嗎？最要命的是，正常人都渴望和平，只有美國為了一己私利反其道而行。面對俄烏戰爭，中美擺出兩種截然不同的態度，中國勸和促談，美國則不讓戰爭停止，毫無道德可言，試問怎麼能夠收穫民心？