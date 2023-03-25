筆者當義工的機構，有一個小伙子福緣深厚，大學畢業後不需幹過一天正職，10年來全情投入義務工作，家庭經濟倒也不成問題。他早前陪父母回鄉省親，一住3個月，那段期間對世事少有聞問，幾天前返港，約我飯敍。我就以替他惡補近月的時事知識為名，用以下問題打開話匣子。我說：「法國有民調機構剛訪問了30多個國家，合共兩萬多人，問受訪者覺得生活是否幸福，結果中國人的得分位列第一。你是香港人，剛在內地住過一段日子，對此有何看法？」

小伙子說：「我的家鄉是在廣東省陽江市，不屬於富裕地區，但幾個月來所見，當地人確是優哉游哉，尤其是銀髮一族，每月領取退休金，生活無後顧之憂，平素見他們，清早上館子喝茶，晚上又上館子喝茶，日子過得挺是愜意。」

我再問：「外面的人常說，內地政府對人民約束嚴格，大小事情都管，這樣的生活不會讓人窒息嗎？」小子跟我做了個鬼臉，說：「若非大是大非問題，內地政策倒也有很多靈活之處，老師是教育界中人，定然知道北京正大力限制補習行業的發展，但你當真回去看看，便知道實際上不全是這般光景。」

我接着又問：「你爸媽已經住了幾個月，體驗過內地的生活，退休之後會捨棄香港，到陽江定居嗎？」答曰：「肯定會。」

日前，一個「黃絲」年輕人向我抱怨，香港生活環境欠佳，他亟欲到外國工作，但仍未找到合適職位。我打趣地說：「何不採用逆向思維，索性到北京或上海求職？」豈料他竟然不視作笑話，答曰：「謝謝提醒，我寧可住在北京，也不願意留在本地。」這便是香港市民的真實心聲，難道不值得當政者反躬自省？