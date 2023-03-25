法國總統馬克龍無視全國示威浪潮，執意玩程序，動用特別憲法權力，終止辯論，繞過國民議會，強行通過退休改革法案，將退休年齡由62歲上調至64歲。這已經不是一場政治豪賭，而是直接下戰書，看法國人能否像他們的祖先一樣走上街頭，在「自由、平等、博愛或死亡」中作出選擇。

這道法案之所以乞法國打工仔女的憎，在於它違反時下人對「工作──生活平衡」的追求。科技進步，人類應更多時間享受生活而非捱世界，何況前總統薩爾科齊執政時，已將法定退休年齡從60歲提高至62歲。十多年後，愛麗榭宮主人又再得寸進尺，這有完沒完呢？難怪據報有多達138萬人上街示威，而且覆蓋所有年齡層，其理由正正在於「起初，納稅人被強推62歲退休法案時，我選擇沉默；後來，不知道何時能到我退休時，已再沒有人為我站出來發聲了。」

馬克龍也自知新法案缺乏民意支持，他說：「你們以為我很享受推動這項改革嗎？一點也不。然而，沒有方法可以平衡收支，所以改革勢在必行。」並謂改革愈遲落實，國家的赤字就愈見惡化，他說：「在短期民調和國家整體利益之間，我選擇保障國家整體利益。如果因此不得人心，我會接受。」就像他在《變革：為法國而戰》中那樣慷慨陳詞，但書中說的「我認為必須重新學會與法國民眾直接溝通，傾聽他們的聲音，關注他們的期望，與他們理智對話」，馬克龍又有否做到？

一個國家該如何才能達致財政穩健，足以應付未來因人口老化而來的開支負擔，這是高薪厚職政客們的功課。反過來要民眾犧牲，那麼強行將退休年齡上調至100歲，無能政客不就可坐以袋幣？民眾又豈有不憤怒，不將「變革」演變成革命之理呢？