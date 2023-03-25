高鐵香港段下月起恢復跨省長途班次，適逢清明節及復活節長假期將至，大批市民一早到西九龍高鐵站預購車票，3,000個即日籌上午派完，有人長時間等候卻空手而回，亦有人成功拿到即日籌，但苦等十多小時後才成功購票，售票安排混亂，引起市民不滿。

列車班次不足，票數十分有限，是造成上述混亂的根本原因之一。香港高鐵的設計運載力是每日開出190班次，運載逾10萬乘客，惟下月恢復跨省長途班次後，每日僅開出60多個班次，與實際需求嚴重脫節。在復運後，市民除了到旅行社、西九站或網上買票，只能透過中國鐵路12306網站購票。然而，該網使用簡體字系統，註冊帳號亦需先登記戶口及拍照，過程較繁複，令不熟悉簡體字或不習慣使用電子平台服務的市民，尤其長者不知所措；一連串的電話認證亦是一大難關，因系統問題，需用內地電話號碼接收驗證碼才可更順暢完成購票。該網系統設計對港人的使用者友善性較低，加上很多市民不熟悉流程，網上購票往往「一波三折」。

疫後兩地活動迅速活躍起來，內地訪港旅客大增，港人北上探親訪友、認識祖國，兩地交流熱火朝天，高鐵成為聯繫本港和內地快捷交通紐帶的重要角色。但從高鐵運力及買票混亂來看，這很可能影響兩地人員的正常往來，或影響香港融入國家發展大局，港府及港鐵應急市民所急，着力解決問題。鑑於高鐵跨境涉及與內地的配合，港鐵和有關部門須積極與內地有關方面溝通，研究增加班次；亦可利用25個港鐵站設立的技術支援站，手把手協助市民網購高鐵票，並加強網上購票宣傳教育，強化數碼支援，多管齊下讓高鐵發揮最大效益。