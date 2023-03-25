假難民和南亞匪幫喋血街頭，我們已見怪不怪；大街大巷追斬劈友，亦係家常便飯。之不過，近排大家若然稍為留心港聞，劈友斬人、打劫傷人、追斬他人，不少竟然係本港惡煞所為，香港儼然係個暴力城市！

呢！尋日凌晨，一輛的士沿太子道東往士瓜灣方向行駛，當駛至近富豪東方酒店對開，後座男乘客突然出手箍住61歲姓李的哥頸部，並亮出一把約30厘米長陶瓷刀指嚇，李被割傷手指，佢人急智生，從倒後鏡發現有另一的士駛近，心生一計將車急煞，令尾隨的士收掣不及撞向其車尾，「人造車禍」令佢避過一劫！

而日前一名有黑幫背景男子，疑因拖欠賭債，途經元朗街頭遭獨行刀手伏擊，佢一邊逃命一邊急召友人施援，對方得悉其身陷險境，當下趕至現場「幫拖」，惟刀煞以一敵二，仍無阻其凌厲攻勢，瞬間斬傷該名友人腳部，卻未能阻止欠債男趁機脫身。

更早前，荃灣兩名私家車司機疑因「眼超超」引發糾紛，雙方一度當街對罵，驚動市民報案，惟因無證據顯示涉及暴力衝突，案件初步「和平」解決。惟約半小時後，其中一名涉事司機開車等候交通燈號時，另一輛私家車突然駛至，車上司機擸刀落車，聯同5名沿路而至嘅同黨尋仇，事主臨危不亂，褪車後再衝前突圍脫險。

看官，假難民、南亞匪幫成為香港治安毒瘤，斬人劈友屢見不鮮，如今連本土惡煞刀客亦趕上「熱鬧」！早前有文友說翻《豐子愷漫畫‧社會相》，其中一幅畫題為「兇歲子弟多暴」，畫面係6、7名兒童互相扭打，刊於1947年嘅《申報》，當時國共內戰正酣，寓意不言而喻。如今香港卻淪為暴力城市，港人所處敢信亦「兇歲」，要「出入平安」豈能不慎乎？