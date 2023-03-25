2022年2月，俄羅斯宣布承認頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國為獨立國家，根據協議，俄軍「維和部隊」進入頓巴斯協助抵禦烏克蘭軍隊，並獲得建立軍事基地的權利。2022年2月24日，俄羅斯跟烏克蘭爆發全面戰爭，迅速發展為二戰後歐洲最大規模的軍事對抗。受到戰爭影響，烏克蘭匯率直降、外國資本逃離、航班停飛。

引發戰爭的背景眾多，包括蘇聯解體後該區域的烏克蘭化、去俄羅斯化，境內俄裔俄羅斯民族主義所致國族認同分裂，「北約東擴」引發俄羅斯的不安全感，俄羅斯在蘇聯地區重建影響力，以及俄羅斯的擴張主義傳統等。導火線為烏克蘭親歐示威後，親俄總統下台，隨後爆發的克里米亞吞併和頓巴斯戰爭。戰爭冷酷無情，造成大量人命傷亡、財物損毀，摧毀經濟，生靈塗炭，老百姓生活在水深火熱中，苦不堪言。俄烏雙方舉行多輪談判，但仍未能達成停止戰爭的解決方法。

在美國、歐盟、日本等的支援下，烏克蘭得到大量軍火供應、金錢和援助物資，故此能夠頑強抵抗。美國更被人質疑在2022年9月26日派人炸毀位於波羅的海海底的北溪天然氣管道，試圖阻止俄羅斯向德國輸送能源，導致大量天然氣洩漏到附近海域。

美國、歐盟等多方對俄羅斯、白羅斯、烏克蘭的分離地區實施最嚴厲的國際制裁，專門針對俄羅斯和烏克蘭的個人、企業和官員實施制裁。俄羅斯也作回應，對多個國家和地區實施制裁，包括全面禁止從澳洲、加拿大、挪威、日本進口食品等，但是制裁促成了俄羅斯盧布的崩潰和俄羅斯的金融危機。然而這一系列制裁對美國、歐盟等制裁方本身，亦造成嚴重的經濟損失。

俄烏戰爭爆發後，瑞信參與制裁俄羅斯政府和富豪，扣押其資金，結果造成其他國家的王室和富豪喪失對該銀行保密和安全的信心，開始大量提取存款，更造成倒閉危機，令人擔心一場歐洲銀行危機正在上演。

美國硅谷銀行倒閉，其他美國的銀行也相繼倒閉，這些富豪的存款資金大量流入香港、新加坡，讓香港的中資銀行和新加坡供股銀行的存款暴增。美國、歐洲各國原本制裁俄羅斯，迫使俄羅斯金融系統崩潰，結果自食惡果。

中俄元首早前在莫斯科共同簽署並發表聯合聲明，對下階段兩國關係發展和各領域合作作出規劃和部署，及強調通過和談解決烏克蘭危機，雙方本着睦鄰友好、合作共贏原則推進各領域交往合作，深化新時代全面戰略協作夥伴關係。

無可置疑，聯合國憲章宗旨和原則必須得到遵守，國際法必須得到尊重。所有熱愛和平的人都會堅決反對任何未經聯合國安理會授權的單邊制裁，呼籲停止一切促使局勢緊張的舉動，期望能夠解決俄烏危機，為世界注入穩定性。