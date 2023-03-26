功夫茶：唔係打劫就斬人　香江治安亂象多

風聲雨聲，夾雜雷暴閃電冰雹，天然製造月黑風高犯罪夜環境，又係南亞刀匪食大茶飯好時機！呢，尋日下晝約3點35分，4名南亞裔男子持刀闖入尖沙咀彌敦道一個購物商場嘅樓上錶行，掠走一批手錶後，繼而乘坐接應私家車往新界方向逃去。店員驚魂甫定，隨即報案求助。

大批執法人員接報趕至，翻查閉路電視並立即於各個主要路口設置路障追捕，消息指匪徒劫走46隻，共值逾1,000萬元嘅名錶及約3萬元現金。4名南亞劫匪均穿上黃色間條反光衣，分別戴黑色及藍色口罩，其中兩人更戴上地盤安全帽，另外兩人則戴黑色帽，4人頭髮均被遮蓋，顯示佢哋喬裝成地盤工人犯案。匪徒亦劫走職員一部手機，調查人員追蹤手機信號，最後顯示位置為港鐵九龍站附近嘅漾日居。

打劫錶行其實時有所聞。上年8月尾銅鑼灣駱克道謝氏錶行被4名賊人闖入打劫，掠走70隻名錶，總值約1,300萬元，匪徒之後登上私家車逃去。執法人員經調查後，幾日後拘捕6男，包括4名打劫嘅賊人，並起回36隻失錶及檢獲約23萬元現鈔，相信啲現鈔都係來自犯罪得益。今趟尖沙咀單劫錶案，主角換上南亞匪幫，希望都能夠盡早破案！

各位，喺遭受黑暴漫長嘅折磨後，港人無不盼望社會恢復秩序，之不過事與願違，睇吓港聞版，唔係打劫就係斬人，再唔係就係縱火！講真，罪惡從未遠離我城，反而係無日無之嘅南亞匪幫、假難民、黑幫嘅械鬥劈友，掃之不盡嘅毒品、走私案，仲有數不清嘅詐騙等，甚至連執法者都知法犯法，18區皆無淨土，治安崩壞人人憂！你話香港如何可以開心起來？

嗱！尋日朝早10時多，上水發生斬人案。話說34歲姓林男子與28歲姓楊女友，駕乘私家車抵達天平路奕翠園停車場對開，林男落車擬往取回另一輛貨車，突然一輛私家車急速駛至，3名歹徒從車上跳下揮刀向事主手腳狂斬，佢猝不及防中刀浴血；歹徒年約20至30歲，均穿黑衫黑褲及戴口罩，逞兇後登上私家車揚長而去。據了解，林男有黑幫背景，早前已「過底」另一幫派，不排除因而被報復斬傷。

呢，點知話口未完，同日下午4時多，油麻地又發生一名男子被數名本地男子挾持擄上私家車事件，事主大喊救命驚動途人報警，執法人員趕至，可惜歹徒已逃去，都咪話唔猖狂。

香港治安亂象多籮籮，仲要鑊鑊新鮮鑊鑊甘！在上嘅再唔想方設法撥亂反正，硬要唱好香港，恐怕只會適得其反！