正論：一場暴雨一場亂　公院水浸是警示

大文豪雨果說過，下水道是一個城市的良心。這句說話的意思很簡單，金碧輝煌的摩天大樓人人可見，深入地底的下水道則肉眼難見，政府若只着重門面工程而疏忽渠務管理，隨時會令一個城市引發極大混亂。很可惜，一場暴雨一場亂已成香港一景，昨日黃雨和冰雹交加，屯門醫院急症室隨即因為渠道淤塞而水浸。

天文台昨日發出今年首個黃雨警告，更一日內兩度發出特別天氣提示。黃雨警告於中午12時20分發出，3小時後取消；首個特別天氣提示則在黃雨警告生效10分鐘後發出，指本港短期內可能受冰雹影響，至下午2時取消；然後於下午5時35分再度發出，西灣河亦錄得落冰雹的報告，蔚為奇觀。

隨着極端天氣變得尋常，香港又踏入風季雨季，風雨交加的日子預料有增無減。按道理，經過近年「山竹」、「獅子山」等暴風輪番襲港，港府應已吸取教訓，及早做好防風防雨預備，奈何理想很豐滿，現實很骨感。每有暴風雨來襲，香港無一例外引發混亂，分別只在於是大混亂還是小混亂而已。果不其然，昨日黃雨期間，屯門醫院急症室忽然水浸，服務一度受影響，期間救護車需把病人暫時轉往博愛及天水圍醫院的急症室，直至下午4時，工人完成清理及維修渠道才恢復正常運作。

今次事件未有引發太大混亂，轉院應變尚算迅速，最終有驚無險，可謂不幸中的大幸。但一場不過維持3小時的黃雨尚且引發急症室水浸，同時本港多區也有水浸報告，包括葵涌道、元朗公路、流浮山道等多條公路均有水浸情況，其中元朗公路往上水方向更一度因為水浸而封閉。這反映甚麼？反映了下水道無法有效疏導雨水，以致每有暴雨傾盆而降，香港必會淪為澤國，影響交通經濟民生。

就以屯門醫院水浸為例，又是因為渠道淤塞，需要工人清理，醫管局平時有沒有做好清潔及保養，不問可知。事實上，公立醫院基建和設施淪為豆腐渣早就不是新聞，冧手術燈、扶抱吊機路軌部件外殼脫落、冧石屎天花等亂象已成家常便飯，今次水浸不過將醜態再添一筆而已，下次又會爆發甚麼亂象，無人能知。醫管局管理層尸位素餐，胡混度日，有共目睹。

至於渠務處更是責無旁貸。別看立法會前年初通過了該署申請的7億元地下雨水渠修復工程撥款，但官僚辦事欠缺效率，工程進展緩慢，現在仍處於規劃階段，何時動工和完工外界無從得知。人們但知，這些年香港動輒水浸或雨水倒灌，新界、離島地區不必說，就連觀塘此等鬧市也經常受害。最離譜的是，對於亂象叢生，民怨沸騰，官僚竟厚顏推說是十年、五十年不遇的極端天氣所致，擺明推卸責任。

當然，渠道淤塞又同食環署等部門清潔街道、監管商戶排污以至教育市民是否得力有關，港府在這些方面顯然又是不合格。可以斷言，隨着風季雨季來臨，官僚敷衍塞責的辦事作風若一成不變，更大更麻煩的混亂必然陸續有來！