美國和瑞士的銀行相繼爆雷後，火頭迅速燒到了德國金融機構，該國最大銀行德意志銀行股價接連重挫，投資者如驚弓之鳥，一場源於美國波及歐洲的金融風暴正在成形。歷史也許不會簡單重複，但往往驚人相似，2008年的金融海嘯會不會再度上演，沒有人能夠預知，唯一可以肯定的是，美西方正面臨空前的金融信心危機，倘若處理不好，任何可能性都不能排除。

最令人不解的是，銀行業正掙扎求存之際，美國聯儲局依然加息四分之一厘，歐洲央行更是加息半厘，無異於雪上加霜，難道不怕觸發更多銀行爆雷？實際上，目前這個亂局正是因為聯儲局錯判形勢而導致，先是放任通脹，後又激進加息，短短一年加息9次合共4.75厘，被稱為史詩級加息周期，銀行業不出事才怪。

怕只怕，除了銀行業風雨飄搖，實體經濟更是危若累卵，一旦陷入滯脹泥沼，那才是最大的災難。特朗普說美國將經歷一場比1929年更嚴重的大蕭條，恐怕一語成讖。

自作孽，不可活，一切都是美西方貪婪引起，只能自作自受。對中國人而言，這場危機帶來的最大啟示是：西方月亮並非特別圓。過去不少中國富豪權貴喜歡將財產轉移出去，以為美西方金融機構最隱密最安全，如今才發現事實並非如此。這年頭連瑞士的銀行也可以隨便透露客戶訊息，甚至可以隨時凍結客戶存款，哪裏還有隱私和安全可言？美國硅谷銀行倒閉，雖然客戶可以取回存款，但僅限於25萬美元以下。美國財長耶倫明言不考慮為所有存款提供全額保險，即是說銀行大客戶只能自求多福，小心巨額存款有去無回。

據說美歐銀行相繼爆雷後，大量資金流入亞洲避險，單是香港就接收了逾千億美元。姑勿論消息是真是假，隨着中國經濟快速復甦，勢必帶動整個亞洲經濟崛起，反觀美西方千瘡百孔，經濟實力每況愈下，金融危機一觸即發，資金東來是大勢所趨。有調查顯示，預期亞太區股市未來一年上升的受訪基金經理比率高達83%。香港作為國際金融中心，又是中國對外窗口橋樑，自然成為國際資金首選之地，關鍵在於做好監管和防護措施。

還是這句老話，西方不亮東方亮。在世界百年變局之下，東升西降的趨勢已經很明顯。美國為了維護霸權，昏招迭出，結果只能加速霸權衰落。