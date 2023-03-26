在美國銀行業危機重重之際，聯儲局繼續加息0.25厘，也是連續第9次加息。顯而易見，聯儲局以壓抑通脹為首要考慮，皆因倘不如此，美國通脹率隨時媲美「老弟」英國超過17%的驚人幅度，何況明年就是總統大選，拜登急欲連任，當然是穩住眼前通脹，比拯救銀行業更有燃眉之急。

更何況，美國政客全部都是投機分子，只關心選票，對化解深層危機漠不關心。自從在短時間內有3間銀行倒閉後，銀行業一片風聲鶴唳，由存戶到投資者都信心脆弱。雪上加霜的是，美國國債已超過31萬億美元，財長耶倫多次警告，美國出現債務違約將破壞美元的儲備貨幣地位，如果不提高聯邦債務上限，將導致經濟衰退或更差的情況。然而，不管是民主黨還是共和黨的政客，似乎都當耶倫的警告為耳邊風，至今未見國會認真討論債務危機。

雷曼兄弟前副總裁最近加入批評，直斥聯儲局的加息政策不當，可能危及美國另外50家地區銀行。提出類似看法的不止這位「過來人」，不少人都認為硅谷等銀行倒閉並非個別事件，而是系統性問題。事實上，美國狂印鈔票，舉債度日，必會帶來通脹；為了壓抑通脹，只好暴力升息，但升息導致美債價跌，投資美債的銀行資產縮水，打擊存戶信心，擠提潮湧現；銀行沒有足夠現金應付，應聲倒閉。這情況普遍存在，試問這不是系統性問題是甚麼？

有咁耐風流，有咁耐折墮。美國先使未來錢慣了，債台高築，十個煲七個蓋，爆煲是遲早的事。以往恃住美元霸權收割全球財富，但世局不斷在變，東升西降日甚一日，美元獨霸全球的好日子即將到頭。有人說美國或有破產的一日，以前無人相信，現在看來，恐怕不是危言聳聽。