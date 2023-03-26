過去經常爆出口誤事件的美國總統拜登，日前在白宮出席一個藝術頒獎典禮時一反過去的人設，妙語如珠暗示欲尋求連任，令人有理由相信拜老頭以往或有目的地進行策略性口誤，蒙混各界。

有別於拜登以往曾鬧出「引用完畢」、「重複這句話」等看着讀稿機來照本宣科的演出，到YouTube看看拜老頭在頒獎典禮上，不但不看貓紙講了約20分鐘棟篤笑，引得哄堂哈哈哈。在恭賀一位兩度獲獎的得主時，他說：「希望我也能兩連勝」；說到搖滾傳奇歌手史普林斯汀，又以對方代表作《Born To Run》，借「Run」亦可指競選來語帶雙關說：「有些人生來就是為了選舉。」雖云上述手筆也有可能出自身邊文膽，但別忘記拜登可是一個曾經連標點符號也照讀出來的奇葩，他今次若是拾人牙慧，卻能成功克服因囫圇吞棗而胡言亂語，他要綵排多久呢？

有一點外界忽略了的是，拜登在頒獎環節上多次緊握數位得獎女士的手，就好像他之前被指認錯某位女州長是其妻子般緊緊的握着對方的手。拜老頭在同一場合中連環認錯老婆了嗎？可見這也一併戳破了拜登被指老人癡呆得連老婆也認錯之說。他並沒這麼糊塗，只是裝出來讓各位吃吃花生而已。

美國重量級學者喬姆斯基曾指出前總統小布殊，將包括「核武」說成「nucular weapon」的種種奇怪發音，其實是刻意培養的策略性口誤，因為時任政治顧問Karl Rove認為可加以利用，好讓自由派來取笑。

當社會熱衷追逐八卦，政策的關注度就被分薄。如今回看「布殊主義」的出現，出兵伊拉克的爭議，說明此計某程度上奏效。拜登是否吸取了共和黨人的招數？如欲迴避問題，不妨說句「引用完畢」。