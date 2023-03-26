笑看天下：美國欺善怕惡又一實證-施友朋 評論員

美國外交政策大失敗，尤其係中東上的影響力愈來愈萎縮。呢，美國國防部據報將會修改策略，將舊式嘅A10攻擊機部署到中東地區，並把較多新型號嘅戰機轉移到亞洲和歐洲，以應對中國和俄羅斯嘅威脅云云。

事實上，美國要增加國防預算、要調兵遣將、要加強關島和夏威夷嘅防衞力量等，無不入「中俄威脅」嘅數，那種食不知味、睡不安寢嘅惶恐不安，已到了草木皆兵嘅地步。嗱，不久前，美國防長奧斯汀又提到：中國國家主席習近平喺俄烏戰爭期間，多次向俄羅斯總統普京示好，情況令人憂慮。

隨着習近平國事訪俄，中俄關係已邁向歷史新里程碑，兩國未來無論係經濟、軍事等合作必定更頻繁，這就難怪美國耿耿於懷。奧斯汀又重申，美方未見中國向俄羅斯提供武器，但警告倘若中國向俄羅斯供應武器，將會導致戰爭更加漫長。中國一直為俄烏和談發揮積極作用，希望彼此停火恢復和談，以政治解決危機，依家奧斯汀仲講埋晒啲毫無意義和建設性嘅廢噏，實在令人失笑。

阿哥，你警告中國乜吖？點解北韓近日頻頻測試新研發嘅無人核攻擊潛艇，通過水下引爆掀起強放射性海嘯，可以破壞敵人嘅艦隊和主要作戰港，係北韓首次公開呢款武器！此外，北韓又試射兩款戰略巡航導彈，兩種導彈各有一枚採用600米高空爆炸方式，驗證咗核彈頭引爆裝置及引爆控制系統嘅可靠性。

北韓就係不把美國放眼內，導彈射得不亦樂乎！反而唔見美國呱呱叫喎！北韓領導人金正恩更現場督導，並警告美國、南韓停止挑釁！所以毛澤東老早批死美國係「紙老虎」欺善怕惡，確實有遠見！