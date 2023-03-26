據說，世界上有一門生意，保證每年公司賺取固定資產值的8%；而該門生意的主要原料成本，又可以全數轉嫁消費者；更厲害的是，這是一門100%壟斷市場的生意，所有市民一定要光顧的，聰明的讀者們猜到我說甚麼嗎？

對了，這就是我們香港兩間電力公司的現況。如果地價是壓在我們香港市民和中小企的一座大山，另一座大山就肯定是日益飆升的電費。今年，中電和港燈兩電基本電費按年分別增加19.8%和45.6%，然而「高處未算高」，兩電的燃料調整費於3月起再升，中電燃料調整費由每度電62仙上調至62.8仙，平均電費加至1.55元/度；而港燈燃料調整費加幅更大，由每度電82.5仙上調至86.4仙，平均電價將增至2.01元/度，突破兩元大關。較早前，中電公布4月起向所有客戶提供為期3個月的「燃料費特別回扣」，令客戶支付的燃料調整費不高於本月份每度電62.8仙的水平，令中電用戶暫時不用再受加電費之苦。不過說到底，這些回扣都只是慣常的財技和公關手段，即是將之前多收燃料帳，適時回扣以減輕公眾對電力公司的輿論壓力，這些錢都是用戶之前多付的燃料費。這些回扣，並不會影響兩電的盈利，賺盡准許利潤8%仍是雷打不動的事。

香港電力供應穩定屬世界前列，有人問我為甚麼總拿着電費問題窮追猛打，其實最令我不滿的是，兩電享受着最優惠的政策保護，但經營數據卻不公開透明，小市民肉隨砧板上，作為議員，希望公道客觀一點地評價究竟香港的電價是否合理，也覺得很難為。

如果兩電希望市民和議會對他們的評價公道一點，就應該公開更多經營的資訊，特別是在能源採購方面。因為國際能源的平均價格與實際每一個合約的價格差異可以很大，而兩電將燃料成本直接轉嫁給用戶，用戶自然就會擔心兩電根本沒有足夠的誘因和壓力去採購最便宜的燃料來源。

回看國家的政策，最近國家主席訪問俄羅斯取得豐碩成果，其中一項就是推動建設西伯利亞力量2號管道達成協議，俄羅斯將增加對中國的天然氣供應。但中國香港的電力公司卻反其道而行，以歐盟制裁為理由拒絕便宜的俄羅斯天然氣。更可笑的是，歐洲一方面說制裁不買俄羅斯的化石能源，但另一邊卻在印度等地進口所有人都知道是來自俄羅斯的化石能源。人家自己在「雙標」，香港的能源卻被別國牽着鼻子走，市民就要捱貴電，簡直豈有此理！

日前筆者去信立法會環境事務委員會，要求兩電公開交代能源採購的相關政策，或以立法會限閱資料形式，向議會披露燃料採購的合約內容和相關價格，讓議會能為市民監察把關，確保兩電以最大的努力去尋求最便宜而且穩定的燃料供應。同時，要繼續推動增加內地電力供港的比例，減少兩電的固定資產投資，盡最大的努力減輕市民的電費負擔。