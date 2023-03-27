馬英九出身國民黨世家，國民黨培養奶大，當過黨主席，是「天然」的統派。不過，「天然」的血統不一定敵得過「後天形勢巨變」的影響。在「台獨」勢成、選舉政治和「去中國化」攻城略地席捲下，台灣的「統派」已被掃除得七零八落。

國民黨本身也發生質變，從響噹噹的「統派」變成偷雞摸狗、「半陰半陽」的「獨派」，與「台獨」大黨民進黨五十步與百步之差。這個轉變，是從馬英九競選總統時開始的。那時，馬英九刊登競選廣告，明確主張「台獨是台灣前途的一個選項」；那次馬英九選贏，當了「總統」。然主要原因不是他「有可能選擇台獨」，而是台灣民眾強烈不滿民進黨、陳水扁的無能執政，害怕民進黨若繼續搞「法理台獨」，會引起大陸武力攻台；美國人也把陳水扁視為「麻煩製造者」。

面對這樣的局勢，馬英九執政後，提出了「三不」主張，「不統、不獨、不武」，重拾「九二共識」，發展兩岸和平關係。大陸支持馬英九執政，在那段時間給台灣送上了許多「經貿大禮」，兩岸交流溝通往來十分熱絡。大陸認為，這個勢頭發展下去，與台灣談統一很快水到渠成，但馬英九不作此想，壓根兒不認同大陸提出的統一，更不會在自己任內和大陸商談統一。這時，馬英九骨子裏已經成了一個「獨台」派，或「一中一台」派，或「永遠維持兩岸分離派」。

這個時候，馬英九已經到了任內末期，大陸很希望和台灣談「建立軍事互信機制」、「開展兩岸政治協商」這些涉及統一的議題，但遭拒絕。後來，民進黨、蔡英文勝選，一腳踢翻「九二共識」，回到陳水扁的「台獨」路線，並得到美國特朗普政府、拜登政府的強力支持，兩岸關係空前緊張惡劣。

這種形勢下，國民黨「隨大流」跟「獨」反「統」，對此馬英九視而不見，裝聾作啞，更深恐與「統」沾邊。這不，要返大陸祭祖吧，還是一副娘娘嘰嘰、謹小慎微小媳婦相！