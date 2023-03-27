近年內地當局反覆強調，必須準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗。又是風高浪急，又是驚濤駭浪，這種提法過去很少見，一來反映國際局勢日益嚴峻，二來展示中國接受重大考驗的決心。正所謂，居安思危，思則有備，有備無患。面對加速演變的百年變局，只有做最壞的打算，最好的準備，才能應付任何挑戰，才能立於不敗之地。

最大的挑戰當然來自美國。老美經常宣稱無意同中國發生衝突，無意圍堵中國，無意尋求新冷戰，說的比唱的還好聽。但實際恰恰相反，這些年美國所有針對中國的動作都是在製造衝突，都是在封鎖圍堵，都是在挑起新冷戰。尤其在台灣問題上，美國圖窮匕現，企圖將台灣變成另一個烏克蘭，再打一場代理人戰爭，阻止中國繼續發展。難得台灣甘願充當美國遏華棋子，將兩岸一步步推向戰爭邊緣。

面對美國步步進逼，中國已沒有退路，唯一選擇就是針鋒相對，以牙還牙。正如有人指出，一方想對抗，另一方是躲不過的，不經過一次嚴重的較量和對抗，美國永遠也不會承認中國應有的地位和作用。曾經有一段時間，中方韜光養晦，對美方的無理取鬧總是盡量忍讓，無非想息事寧人，結果適得其反，對方得寸進尺，自己愈趨被動。幸好這種情況正在改變，近年中方不再一味忍讓，而是該鬥爭就鬥爭，堅持原則，絕不含糊。中國外交官明言「中國人不吃這一套」，美國媒體則驚呼「戰狼來了」。實際上，當今世界豺狼當道，中國外交需要的就是「戰狼」。

形勢比人強，隨着中國綜合國力逐漸逼近美國，雙方的衝突將會愈來愈頻密，愈來愈激烈，這是無可避免的，不以人的意志為轉移。畢竟美國不甘心失去世界霸主地位，必然會更加不擇手段地打壓中國，自己力不從心，便拉攏盟友一起上。對此，中方顯然有清醒的認識，所以強調必須經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗，正是基於對國際局勢和外部環境不斷惡化的判斷。

風雲變幻，無從捉摸，這場大國博弈如何演變下去，只能拭目以待。但可以肯定的是，時與勢都在中國這邊，現在美國還能耀武揚威，再過幾年就未必有機會了。中俄兩國領導人誓言「共同推動百年變局」，絕對不是一句空話，誰能笑到最後，誰才是真正的贏家。