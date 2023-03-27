中國短片分享平台抖音國際版TikTok的行政總裁周受資，日前出席美國眾議院能源及商業委員會的聽證會。從聽證會片段可見，老美不但擺出一副臭臉，更多次打斷周氏發言，儼然以為自己正在審犯，偏偏劖亂歌柄的提問又低能至極，反觀周氏始終微笑面對無禮之人，凸顯了東西方的文化修養並不在同一層次。

來自新加坡的周受資否認TikTok與中國政府有聯繫，強調公司從未、也永遠不會向中國政府分享美國用戶數據，亦未收過相關請求。委員會主席羅傑斯逼問周氏，能否「100%肯定」中方與字節跳動員工皆不能使用TikTok監視美國人，或宣傳有利於中國利益的內容。這條問題本身就已百分之百肯定有問題了。

請問羅傑斯之流的美國人，對於「監視、宣傳」的定義是甚麼呢？是中情局前特工斯諾登在《永久檔案》中踢爆美國政府的慣常手段：「政府甚至不必為了想要知道它們的客戶在幹甚麼而去找企業，他們可以在神不知鬼不覺之下，監視整個世界。」抑或是指字節跳動員工收集用戶使用喜好從而優化系統，亦一律會被視為監視行為？倘發布中國早前促成沙特阿拉伯與伊朗恢復外交關係的內容，這肯定不利於山姆大叔的顏面，卻壯大了北京的聲望，這又有否戳痛了老美的玻璃心呢？

羅傑斯問TikTok會否刪除關於天安門事件、中國政府如何對待新疆維吾爾人的內容。惟英媒早前已報道網絡研究機構公民實驗室的結論，「TikTok沒有執行明顯的貼文審查制度」即使「台獨」或開領導人玩笑的視頻，「都可以在TikTok上輕易找到。許多都很受歡迎，並被廣泛分享。」老美不去發表關於天安門的視頻卻走出來發神經，百分之百肯定是腦袋出了問題。