博物館高峰論壇2023在剛過去的周末圓滿閉幕，這論壇是博物館界的國際盛事，今年以「無間」為主題，邀請了35位來自內地及世界各地的博物館及文化機構代表擔任講者，與大家分享博物館最新的發展趨勢。筆者亦有到場參與，有不少得着。筆者在此想集中談世界潮流都傾向善用新科技，增強文化與社區的聯繫，擴大觀眾群，推動文化藝術發展的新方向，特別是內地的發展經驗，都值得香港借鏡。

要擴大觀眾群，主要分為兩部分：自主接觸觀眾及參與文化活動者作媒介，另外就是以用戶作媒介。其一，在自主接觸觀眾方面，近年內地的博物館不時與科技公司進行數字化的合作計劃，把文物數字化。北京故宮名畫《千里江山圖》，可以牽引出大型交響樂及舞蹈劇，讓觀眾以其他媒介體驗古畫之美。

其二，以用戶作媒介，着重其體驗及參與感。分享中提及合作計劃亦包括推出客製化商品，例如將歷史建築壁畫上的圖案分拆，參觀者可在電話上自行搭配，設計成獨有的絲巾，與時尚單品結合作宣傳，拓展整個觀眾群及市場。另外，以AR或人工智能增加互動展覽及展品，注重沉浸式體驗，亦是新趨勢，讓參觀者不再是被動的受眾。

要推動文藝發展，港府在2020年引入「藝術科技」作為文創產業發展重點之一。其中最快於今年底竣工的東九文化中心，正是擔當着促進香港藝術科技發展及交流的平台。筆者認為當局可作牽引者，倣效上述經驗，善用藝術科技演繹出創新的作品。藉着東九文化中心的啟用，為觀眾塑造新的體驗，培養觀眾群。期望當局打破傳統界限，將藝術、科技以及觀眾達致「無間」交流，推動本地藝文發展，鞏固香港文化藝術交流中心的地位。