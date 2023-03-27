今年是「二十大」精神和「中國式現代化」的開局年，也是進軍第二個百年奮鬥目標的關鍵時刻，穩中求進、高質量發展和黨政機構改革成為新時代的施政主軸，隨着「兩會」降下帷幕，各項「強國建設」的大政方針和具體工作陸續落地操作。中央發力的重點，正是香港的機遇點，我們應如何從「國家所需」和「香港所長」的互動中準確把握新機遇和新開拓？應如何在國家發展大局上貢獻力量？應如何為香港發展增添新動能？

一年一度的「兩會」，深刻影響着國家發展進程，也深刻影響着世界的發展格局。國家主席習近平在出席江蘇代表團審議時重點講述「高質量發展」，並清晰定義為「全面建設社會主義現代化國家的首要任務」。國務院總理李強更在記者會上闡釋「穩中求進」，指：「進，關鍵是在高質量發展上取得新進步。」當中的要點是宏觀調控、擴大內需、改革創新、防範和化解風險。好明顯，中央將會在高質量發展這主題下推出多項政策措施，引爆新一輪發展熱潮，香港近水樓台已經成功搶飲「頭啖湯」，與科技部簽署《安排》，加快建設香港國際創科中心，既凸顯香港在科技創新的重要性和全局性，更將在與內地的巨大市場對接後，合力創造巨大效益。

處在全面復常的「後疫情時期」，國家在「兩會」中提出了擴大內需、推動城鎮就業人口，積極引用外資等多項振興經濟措施，香港只要融入國家發展大局，積極把握中國式現代化的香港機遇，香港定將獲取新動能、開創新璀璨。但在融入國家發展大局方面，現仍談不上真正起步，如何實現「更好融入」？正考驗着政府和社會各界的決心、耐心、能力和魄力，需再強調：機會無take two，時間唔等人。

香港一向是「背靠祖國、聯通世界」的主要通道和紐帶，也在國家對外戰略中發揮樞紐作用。面對當前的百年變局，香港應採取雙向互動的新策略：一是抓緊新階段的重要機遇，主動而全面對接國家發展戰略，助推國家的發展和轉型；二是保持和發揮香港的獨有作用，堅持走「國際化」道路，為國家的創新改革探路，為防範和化解國際圍堵和制裁獻力。香港長期繁榮穩定已成為中央「強國建設」決策的重心之一，在相關政策的帶動下，既為年輕人提供對未來的想像和參與，又為香港開拓更廣闊的前路，更可讓香港順勢收割「左右逢源」的市場紅利。

隨着港澳地區在國家政策定位中的地位提升，中央決定通過機構改革重組和升格港澳辦，對涉港事務授予更大權責，訂定更明確更具針對性的職能範圍，建立對香港事務的戰略部署和全面認知，強勢協調和監督內地各部門與香港的聯動，以及香港內部的管治職效，既助促香港解決自身問題，亦助推香港在國家發展大局中進入新層次，形成雙向多元的相濟共贏。但香港將應如何接招應對？