功夫茶：竊庵堂認真罪過　治安差佛都有火

某部門話︰「香港係世界上其中一個罪案數字最低嘅城市！」係嘅，只要撇開日日發生嘅斬人案唔睇，畢竟呢啲牽涉黑幫恩怨情仇；都唔好留意嗰啲金舖、錶行劫案，呢啲舖太聚財，難免招人犯罪；至於嗰啲咩毒品、風化、詐騙之類，統統扮唔知，冚埋份報紙，索性出家做和尚，求神庇佑，又可以避開俗世，咁咪可以催眠自己香港真美麗！咩話？庵堂都畀人爆竊？今次太罪過，真係佛都有火！

是咁的︰話說大嶼山羗山道紫竹林庵前日發生爆竊案，82歲蘇姓女住持當天下晝時分外出，到晚上約9時返回庵堂，就發現兩隻飼養多時嘅忠心唐狗一死一失蹤，庵堂二樓窗戶更被撬開，一批包袱、頌缽、利是同現金不翼而飛，總損失約10萬元。女住持事後透露，嗰筆現金係拎嚟維修庵堂同埋滅蟲之用。睇番現場環境，間庵堂已經略顯老舊，家吓維修金被人偷咗都不單止，二樓個窗仲要被撬爛埋，可以話係雪上加霜。

之不過，最慘嘅都係嗰兩隻唐狗。錢冇咗，仲可以慢慢搵番；但兩隻唐狗，一隻相信被賊人監生打死，另一隻下落不明，估計九死一生！常言道︰「寧為太平犬，莫作亂離人！」兩隻忠心耿耿嘅狗，只係守護佛門清淨地，都可以遭遇橫禍，咁香港依家算係太平，抑或亂世呢？

值得留意嘅係，女住持兩歲起便住喺庵堂，10歲出家，至18歲受戒；之但係近年曾經遇襲，受過刀傷，至今仍不時需要外出覆診。雖則女住持冇詳述刀傷來歷，但憑出家人與世無爭，佢又自幼就喺庵堂長大，查實唔難推斷，好大機會都係被人襲擊所致。曾經被砍傷，養隻狗又慘死，辛辛苦苦儲筆錢諗住維修庵堂都可以畀人偷晒，大家話究竟係女住持運氣太差，抑或治安唔好呢？

講到底，一個地方治安好定唔好，唔係單憑一堆數字就可判斷，仲要睇嗰個地方頻密發生嘅係咩類型罪案，罪犯犯案猖唔猖狂，係咪光天犯案公然搶劫之後施施然離去，同埋要睇居民主觀感覺，敢唔敢出夜街、係咪夜不閉戶呢？更重要嘅係，所謂罪案數字嘅高同低，只係比較得出嘅結果，同係咪安全冇直接關係。單睇整體罪案數字，2019年比起2022年仲要低，咁係咪2019年更安全呢？

話說回來，本港成日揭發有執法人員知法犯法，啲賊人又已經猖狂到「遇神竊神、遇佛偷佛」，市民今鋪連求神保佑都唔掂，仲可以點？長此下去，遲啲睇怕連廟宇都要考慮向少林寺搶人才，主要係搶番啲武僧做保安囉！有論者話本港「滿城南亞兵，一街都係賊」，功夫茶都想接句︰「舉目皆罪案，何來有治安？」阿彌陀佛！