娛圈單打：大台代有才人出　最強Body非虛名

江山代有才人出，各領風騷數百年。在競爭激烈的娛樂圈更是新人輩出，成功上位也可能只紅個三兩年而已，此所以，本欄語重心長勸喻已經過氣的黃心穎無謂唔甘心而眷戀娛樂圈，趕緊趁年輕尋找其他出路。嗱，話口未完，TVB又有新女上位，她就是在熱播劇《隱形戰隊》中有養眼演出的劉穎鏇！

劉穎鏇（Tiffany）是2016年港姐亞軍，2018年與港男胡㻗「車震」斷正而名噪一時，此後被投閒置散了一段時間，直到近年終於備受力捧。她亦毫不錫身非常搏殺，繼《超能使者》打到飛起後，《隱形戰隊》同樣以打女現身，而且毫不吝嗇展露曼妙身材。

《隱》劇其中一個「名場面」，正是Tiffany穿上彩虹色比堅尼芙蓉出水，好身材睇到觀眾嘩嘩聲。劇中更以貼身小背心示人，有人計過，15集中她已穿過8隻顏色的小背心，而且不乏奔跑情節，波濤洶湧自不待言，難怪被喻為TVB最強Body。

事實上，Tiffany亦深明自己優點和觀眾喜好，每次亮相不是拋胸就是露腿，從不令人失望。目前電視台正值花旦荒，是新一代女藝人上位的大好機會，伊人在身材上佔有絕對優勢，只要別再鬧出桃色緋聞，要接棒坐正女一位置絕非難事。

當然，做演員始終要有好演技，在這方面Tiffany仍有待磨練。不過，伊人只有25歲，又是選美出身，觀眾在短期內包容度會較大。想當年，佘詩曼一樣被批評為雞仔聲無演技，誰知後來卻成為兩屆視后。Tiffany演技何時開竅，就要看她有沒有慧根了。