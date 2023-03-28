俄烏之戰在烏東地區依然打得極為艱苦、激烈，雙方傷亡慘重，戰場成了絞肉機，拚命毀滅、吞噬各自的「有生力量」，以此決定勝負。講到互拚「有生力量」，烏克蘭肯定蝕底，拚不過，戰爭開始不久，4,000萬人口的烏克蘭就逃走了幾百萬難民，當局進行過多次徵兵，精壯人口耗盡，只好向年長者和年少者「埋手」，戰爭緊張下，根本來不及訓練就上戰場，很快成了炮灰。

戰事至今，正在作戰的「烏軍」大多是「北約僱傭兵」，這樣的「有生力量」消耗，烏克蘭不心痛，甚至產生「錯覺」以為自己還很能打。然而，僱傭兵費用不低，誰出錢呢？烏克蘭早就一貧如洗，負債纍纍，僱傭兵這等破事只能是歐盟和北約又賠錢又賠命。現在美國人搞出來的金融危機正在強烈衝擊歐洲金融和經濟，通脹高企，民怨沸騰，這種賠錢賠命的買賣還能做多久？然而，美國還不想停戰，烏總統澤連斯基「光腳的不怕穿鞋的」，表面的軍援滾滾和北約僱傭兵的能拚能打讓他如夢如幻，以為今年內必能把俄羅斯打回到2014年的邊界，奪回克里米亞，並把這個癡人說夢當成談判條件向俄羅斯開了出來。

針對澤連斯基的夢幻，俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫也開出「盤口」。目前俄羅斯已控制烏克蘭約18%土地，包括東部、亞速海和黑海沿岸的大片土地以及克里米亞，梅氏表示，俄方需要在這片土地周圍建立非軍事化走廊，以保護這片俄國土地，驅逐所有廣義上的外國人，建立一個不允許使用任何類型的中短程距離武器的非軍事緩衝區。他警告，若未能建立這樣的區域，俄國將不得不進一步向烏克蘭推進，攻佔首都基輔，甚至烏克蘭西部城市利沃夫。

按照梅德韋傑夫畫出的藍圖，烏克蘭從東南到北到西，差不多整個都被俄羅斯拿下，收歸己有，恢復前蘇聯的版圖。不要以為這僅僅是俄烏「以瘋對癡」，不是的，此乃遲早要了結的歷史舊帳和恩怨。