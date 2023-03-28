該來的總會來，洪都拉斯與中國大陸正式建交，意味着台灣「邦交國」又少一個，也意味着美國又輸一仗。在此之前，美國曾試圖阻止洪都拉斯與台灣斷交，有華府政客甚至出言恐嚇，指洪都拉斯轉投中國大陸是「嚴重錯誤」，結果還是無法令該國回心轉意，可見美國威逼利誘那一招已經不靈。有台媒說得對，這表示中美競爭的槓桿已經傾斜，表面上是台灣當局外交挫敗，實際上對美國傷害更大，因為美國已將「後院」的影響力拱手讓給中國。

美國媒體也不得不承認，洪都拉斯切斷與台灣的外交關係，是中國大陸在拉丁美洲影響力日益增強的另一迹象。實際上，除了拉丁美洲，中國在全球各地的影響力都明顯提升，早前促成伊朗和沙特阿拉伯握手言和，接着又與俄羅斯發表聯合聲明加強全面戰略協作夥伴關係，短短時間內接連取得多項重大外交突破，老美看在眼裏，恨在心裏，只能徒呼奈何。

說到底，天下熙熙，皆為利來。任何國家都是以本國利益為優先考慮，洪都拉斯棄台投陸，既是大勢所趨，也是明智選擇。該國外交部長坦言，「我們的外交政策應該尋求造福人民，相信這一步將使國家受益。」據不完全統計，2000年至2021年，中國在拉美的直接投資已超過1,700億美元，每年貿易額增至4,000多億美元，預計2035年更將超過7,000億美元。中國既是該地區最大投資國，更是該地區眾多國家的第一或第二大貿易夥伴，經濟影響力已明顯超過美國。薩爾瓦多、尼加拉瓜、巴拿馬和多明尼加等拉美國家早已棄台投陸，洪都拉斯有何理由不跟隨大隊？

有人認為，拉美和非洲某些小國一向投機取巧，左右逢源，誰給的錢多就跟誰，經常游離於兩岸之間，壓根兒靠不住。這種說法過去也許有道理，但現在形勢已經不同。隨着中國大陸整體實力和影響力不斷提升，根本不需要再陪台灣當局玩「金錢外交」，如果真的要玩，台灣也玩不過大陸。

最重要的是，中國不僅擁有比美國更加龐大的市場，而且擁有全球最完整的產業鏈，哪個國家能夠拒絕經濟誘惑？西方大國尚且離不開中國，何況是拉美小國，他們最需要的不是眼前的一點金錢援助，而是基建投資以及發展動力，這方面只有中國才能提供，美西方做不到，台灣更不用說。