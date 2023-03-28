據說，近日香港銀行水滿為患，尤其是負責私人銀行的部門，員工加班加點，也應付不了如雪片般飛來的開戶申請表。自從美國的硅谷銀行宣布破產後，影響遍及歐美兩大洲，就連金融穩定性最強的瑞士，當地瑞信銀行也一度面臨倒閉，剩下來的爛攤子無人願意接手。瑞士政府生怕危機蔓延，惟有半逼半哄，要求該國規模最大的瑞士銀行，將瑞信收歸旗下，而瑞信長期虧損的黑洞，自然也要瑞銀一併攬在身上。

美國是世界第一金融大國，如今該國的銀行業風雨飄搖；瑞士是全球金融信譽最良好的國家，今天該國的政府也愈來愈不按牌理出牌。環顧全球，資金很難找到安全的避風港，選來選去，在「矮仔之中揀高佬」，香港便因而被選中，成了不少富豪停泊資產的地方。

跟5年或10年前比較，香港金融體系的穩健性或許已經下降。維港固然不再風平浪靜，但外頭更加是濁浪排空，故此不少曾經將資金移走的香港富豪，紛紛吃回頭草，很多外國或中國內地的有錢人，過去沒有想過將財富寄存在香港，現在也有此打算，他們覺得獅子山下，始終比其他地方安全。

美西方國家不但把金融體系弄得一團糟，早前更以俄羅斯發動戰爭為由，肆意凍結俄國富豪的私人資產。時至今日，將錢寄存在西方國家，似乎再無保障，除俄羅斯外，不少中國內地的資金、伊斯蘭世界的資金，都忙不迭從歐美銀行撤資，他們出走的目的地，不少是選中新加坡和香港。世界正逢大變，新加坡雖然向來穩定，但畢竟是蕞爾小國，在大風大浪中不能說全無危險，香港卻有祖國做靠山，故最後決定捨星取港的外地富豪，也不在少數。