俄烏戰爭和談未見曙光，而引發嘅核戰危機加劇。俄烏衝突觸發嘅「核想像」，確實係冷戰結束以來最強，儘管俄羅斯至今仍未越過動用核武器門檻，之不過核陰影已蔓延開來。俄羅斯總統普京日前宣布將喺鄰國白羅斯部署戰術核武，做法與美國喺北約盟友境內一樣，這是俄方自1996年以來首次喺國外部署呢類大殺傷力武器。

普京透露，俄方為白羅斯10架戰機改裝成可攜帶戰術核武；佢指美國幾十年來一直喺盟友領土上部署戰術核武，俄羅斯只係做一樣嘅事情，並不違反核不擴散承諾。資料顯示，美國喺比利時、德國、意大利、荷蘭、土耳其部署總共100枚戰術核武，英國與希臘有基地配備戰術核武存放設施。俄羅斯過去一直很自豪冇於境外部署核武，是以今次的改變，引來關注可以理解。

嗱！中俄元首上周發表關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係嘅聯合聲明，當中不點名提到美國喺境外部署核武，兩國主張核武國應撤出喺境外部署嘅核武。如今普京宣布喺白羅斯部署戰術核武，此舉與日前和中國發表的聯合聲明，提及核武國唔應該喺境外部署核武嘅內容有出入。

之但係一本通書不能睇到老，當前國際形勢風雲變色，政客講嘢冇句真，睇吓日本近來積極擴軍，向美國投懷送抱，南韓亦然，連印度也開始對中俄「心懷不軌」。處於如此複雜嘅變局，普京的適時部署戰術核武，除威懾北約，亦加強保護俄國嘅安全，畢竟戰術核武爆炸威力較細，針對敵方內部，遠離戰線打擊軍事行動基地，破壞敵人發動戰爭嘅能力；不同於戰略核武係威力高嘅核武，例如洲際核彈道導彈，有摧毀城市嘅能力。俄烏戰事愈打得耐，誰可擔保戰略核武不會出台？