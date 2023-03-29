正論：調高票價成定局　今年加風實太猛

社會全面復常，市民還未感受到市道有多暢旺，反而率先感受到加風凜凜。港鐵按「可加可減」機制調整今年票價，得出加價百分之2.3的結果。當然，比起兩電分別按年加價兩成及四成半，港鐵的加幅已算「溫和」，但在各行各業爭相加價的當下，百物騰貴，民生維艱，小市民怎一個愁字了得！

統計處最新公布，去年12月運輸業名義工資指數按年升了百分之3.6，連同去年12月通脹率百分之2，套入票價調整方程式，計及引入港鐵本地物業利潤掛鈎，扣減0.8個百分點；加回去年凍結票價未加的0.5個百分點，再減去0.2個百分點港鐵上星期宣布的額外延後加幅，得出港鐵今年可以加價百分之2.3，預計6月生效。港鐵指出，加價後九成乘客車費上調4毫或以下。

計算程式複雜，市民聽得頭大如斗，但別以為每程加價4毫看似小數目，小數怕長計，這裏加一筆，那裏加一筆，小市民口袋還餘下多少，不問可知。尤其5間專營巴士公司亦申請大幅加價，市民根本「冇得揀」，出門「皮費」愈來愈重，生活艱難，寫在牆上。

必須指出，過去數年受黑暴及疫情打擊，港鐵凍結票價，但未加的3.35個百分點加幅只是延後。雖然港鐵決定當中1.2個百分點不會再加，但餘下0.5和1.65個百分點，前者今年追加，後者留待明年，意味明年票價沒有最高只有更高，苦日子還在後頭。

當然，說港府完全撒手不管並非實情，行會日前通過港鐵「可加可減」檢討方案，引入利潤掛鈎機制，按港鐵去年的物業發展利潤，今年票價調整幅度減少0.8個百分點，但這是否等於回應了市民訴求呢？答案顯然不是。眾所周知，「可加可減」機制於兩鐵合併時引入，2009年正式啟動，14年間有9年按機制加價，只有一年減價；至於凍結票價的年份，由於機制有延後加幅安排，未加價的幅度在隨後年份自動追加，橫看豎看，港鐵都是穩賺不賠，只加不減。

最令人側目的是，當局曾解釋加價是因為經濟環境好，如果經濟不景氣，是有機會減價的。這顯然是欺人之談，過去幾年香港受疫情打擊，經濟出現負增長，港鐵還不是只以凍結票價搪塞，何曾減過價？就算新引入利潤掛鈎機制也不過敷衍輿論，若計及港鐵物業發展長期帶來的龐大收益，直情應該大幅減價回饋乘客。事實證明，「可加可減」機制存在許多問題，港府迫於壓力小修小補，根本無濟於事。

港鐵年年賺大錢，年年奉旨加價，如果不加價，反而是違反機制，堪稱諷刺。沒錯，作為上市公司，港鐵謀取最大利益本來無可厚非，但港鐵是本港最大公共交通機構，港府又是最大股東，長期無視社會責任，必然換來「為富不仁」之譏。尤其社會剛剛復常，百廢待興，好應該休養生息。無奈在港府政策一面倒傾斜之下，港鐵繼續賺大錢，市民繼續捱貴車，此情此景肯定比「五十年不變」更不會變。