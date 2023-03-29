蔡英文興高采烈地竄訪美國前夕，挨了一記悶棍，與台灣有82年「邦交國」歷史的洪都拉斯，未能得到20億美元援助而與其斷交。看來，蔡英文當局這些年鼓吹和洋洋得意的「價值觀外交」一點靠不住，20億美元即約156億港元，大概僅能在中環核心商業區買一幢甲級寫字樓商業大廈。

台灣窮乎？這些年台灣花了太多的錢向美國購買軍火以抗拒大陸武統，維護台灣「主權獨立」的地位，還要和十幾個「邦交國」保持「外交關係」，然而銀両有限，錢花在美國身上，「邦交國」就顧不過來也。台灣當然知道問題出在哪裏，多年來為了「拓展外交空間」，一直毫不掩飾地搞「銀彈外交」，可是現在「銀彈外交」失敗了，自己缺銀少錢了，就說此事感覺有些像「賄賂」，台灣方面不能接受，外長吳釗燮說「這不應該是我們做的事情」云云，還要站在「道德高地」，臭罵洪都拉斯一通。

民進黨、蔡英文執政近8年，台灣失去了9個「邦交國」。從國際外交層面來看，這對台灣當局推行「台獨」、到處胡說「台灣是主權獨立國家」、「台灣加入國際組織、參與國際事務」是沉重打擊。然而沒有辦法，「台獨」是死路一條，中華人民共和國政府代表中國，台灣是中國的一個省，台灣當局是「竄台割據政權」，終究會在中國統一大業中被統一，這是誰也改變不了的事實和大勢。

台灣當局多年來一直在垂死掙扎，特別是民進黨、蔡英文當局，更是把推行「台獨」成功的希望，寄託在更積極地充當美國反華棋子身上，美國為了更好地發揮這枚棋子的作用，就要為台灣在「外交」上給力和作出布局，一方面美國不斷帶頭挑戰「一中原則」，衝擊北京紅線，做出種種要和台灣重建「外交關係」的動作，把台灣視為「國家」；另一方面美國盟友在華府官員、國會議員示範下，頻演「外交戲碼」，抬捧台灣的所謂「國際地位」，促使美台邦交水到渠成。