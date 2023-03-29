早前國際刑事法院頒令，以涉嫌觸犯「戰爭罪」為由，要將俄羅斯總統普京緝捕歸案。眾所周知，這只是過場戲，在世人面前做做樣子而已，偏生德國有兩個傻瓜政客，竟然較真，還跑出來湊熱鬧。德意志的司法部長布希曼一本正經地說，如果普京入境該國，會馬上被捕，再轉送國際刑事法院受審。布希曼犯傻也就罷了，卻連德國總理紹爾茨也來插上一嘴，說支持司法部的決定，更強調任何人都不能凌駕法律之上。

德國今趟可把莫斯科惹惱了，俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫旋即放出狠話，說拘捕普京的行動雖然只屬空話，但要是當真發生，就等於向俄國宣戰，克里姆林宮將馬上動用所有武器，向敵人的頭上招呼。

今天不少西方政客都是不長腦袋，做不來的事情卻掛在嘴邊，徒然惹人笑話。莫說德國想緝捕普京是空想，即使昔日美國和加拿大聯手，企圖逼中國華為集團副董事長孟晚舟服軟，承認商業詐騙的罪名，但在中國政府和孟晚舟本人的全力抗爭下，美加兩國終究亦是徒勞。孟晚舟始終沒有簽署認罪協議書，加拿大政府最後還是要乖乖將她送返中國。

踏入21世紀，美西方集團的實力早已今非昔比，以往他們既要當府衙的大老爺，又要當學院的教師爺，以為全世界其他國家民族，都要隨他們的指揮棒起舞。如今世界的格局已然大變，美加兩國合謀，尚且拿孟晚舟一個弱女子沒法，區區德國，卻竟敢向俄羅斯總統普京叫陣，甚至把對方當作犯人看待，此舉不是太沒自知之明嗎？普京是俄羅斯人民票選出來的領袖，緝捕他，就等於公然侮辱斯拉夫民族。德國的傻憨政客們，你們可有想清楚後果？