洪都拉斯宣布與台灣斷交，改與北京建交。台灣不是一個國家，被斷交是理所當然，但民進黨人仍要死撐，蔡英文說不會進行無意義的金錢外交競逐，更是「葡萄是酸的」最佳寫照，難怪被批與台斷交的國家將陸續有來。

就在洪台斷交後，報道指洪國積欠台方6億美元，重重的打了蔡英文不會進行金錢外交競逐的嘴巴，當然蔡婦人可以辯稱她玩的別具意義。問題是，人家多次開口要求20億美元用於外債重組、投資工廠及協助建設醫院，但台灣遲遲沒有正面回應。作為中美洲數一數二的窮國，洪都拉斯在外交上究竟是何取態，才是台灣政客應搞清楚的重點。

外界特別為蔡英文發成績表，盤點其任內與台灣斷交的國家多達9個、目前台灣的友邦只剩13國。照理說蔡婦對斷交早已習以為常，但仍然出現急召駐洪都拉斯大使張俊菲，以表示強烈不滿的死要面衝動之舉。反觀洪都拉斯副外長加西亞給予30天時間，讓台灣駐洪都拉斯代表處撤離首都特古西加爾巴，就冷靜成熟得多。蔡英文應該感恩，因為相比起她的前任，洪國即使斷交也已給足她面子。

1992年8月，時任南韓總統盧泰愚為與中國大陸建交，不但與台灣斷交，更在最後一刻才通知台方，限台方外交人員必須24小時之內離開南韓。韓方無預警下甩開台灣，要人冇鞋挽屐走，可見斷交可以玩到一個很絕的地步。惟今次洪都拉斯與台灣斷交，消息可以追溯至洪國總統卡斯特羅2021年競選大位時已經釋出。即使來到正式斷交前約一周亦已事先張揚，就連美國總統拜登都可以有足夠時間，派出美洲事務特別顧問多德訪問洪都拉斯試圖代為「箍煲」，台灣反而擺出狠姿態，召回大使的時間點奇差，上演了一幕跌落地揦番拃沙。