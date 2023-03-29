世界大變局，中國已成為全球倡導和平與發展的火車頭，各國趨之若鶩要趕搭經濟復甦快車了。那末，世界各地的華人華僑怎麼看變局呢？就在前天，收到來自60年代任職半島酒店飲食部主管的老友從澳洲來鴻。老友與發迹香港的酒店飲食業界元老的港人移民常有聚會，他是《東方日報》在澳洲的忠實擁躉，每天都從《東方》看世界，謹轉載其來鴻供讀者分享：

「今日開始，維省省長安德魯斯訪問中國；巴西總統盧拉訪問中國，但心臟有事，押後訪中；新加坡總理李顯龍訪中；洪都拉斯總統昨天已訪中及與中國建交；法國總統馬克龍又要訪中；歐盟委員會主席萊恩訪問中國；日前新西蘭外交部長已訪問中國。世界各國領袖都想去訪中，見識一下中國偉大的建設及大國風範。」

「無論如何，這已足以證明，中國是天朝上國。萬邦來朝，盛似漢唐，更勝漢唐。今天中國的成就，由一窮二白，零下開始，一躍而成世界公認的強國。通觀上下五千年歷史，只有中共才能做到。」老友的看法在澳洲華人華僑中很普遍，很有代表性。

日前，台灣前領導人馬英九，以72歲高齡帶領30名台灣青年學生往大陸交流，圓36年前的破冰之旅夢想。惟有蔡英文只餘13邦交國苦惱不已。

哀哉美國總統拜登恨見習主席已恨到發晒癲！示好和威嚇的求見，兩手交替運用都無功而還，真替「木獨」的國務卿布林肯頻仍「孭鑊」又不能自圓其說汗顏，「將會」、「有計劃」、「有可能」、「探討中」、「協調中」、「預期會」等說詞都用盡了。東風壓倒西風，惟拜登斯人獨憔悴，眼見中俄習普會並深談逾6小時獲巨大成果，乾着急更打翻醋埕，在加致詞時把加拿大說成中國。