有港府高官日前在某論壇上表示，不少國際家族辦公室有見香港經濟復甦驚人的速度和動力，已準備好來港落戶。他認為此舉會刺激本地藝術品和珍藏品的交投，有助推動香港發展成為全球藝術品的拍賣和交易中心。他的看法完全正確，然而國際家族辦公室落戶對本港所造成的正面影響，並不止於藝術品和珍藏品交易方面，肯定會為本港未來發展帶來更廣泛和深入的影響。

要點一：國際家族辦公室的規模。家族辦公室一般來說是私人控股公司，為富裕家族的財富資本進行投資和財富管理。家族辦公室通常擁有最少5,000萬到一億美元的可投資資產，公司營運的目標是有效地實現財富增長和跨代轉移。家族辦公室像有限公司那樣運作，擁有專業的管理人員。由於管理人員所獲得的報酬，通常會跟辦公室能產生的利潤或資本收益掛鈎，所以管理人員絕對有意欲為所管理的家族財富尋找更好的投資環境和回報。

而擁有5,000萬到一億美元的可投資資產只是最低門檻，目前在全球最大的頭10間家族辦公室裏，7間來自北美，兩間來自歐洲，一間來自中東，就是著名的杜拜控股。光是頭3間家族辦公室的總資產，加起來就已經超過5,000億美元，規模之大叫人咋舌，難怪成為眾多國家和地區爭相羅致的對象。

要點二：香港坐擁的優勢。香港加入競爭者的行列，而我們是擁有很好的競爭優勢的。本港作為國際三大金融中心之一，坐擁世界一流的金融基建和資本市場，不同類型的專業服務配套充足，有低稅率和簡單稅制，國際人才和資金交匯本港，加上港人的國際視野和多年來跟國際社會打交道的經驗，都讓香港成為家族辦公室最理想的落戶目的地。

另一方面，政府在這方面的取態也非常正面和積極。投資推廣署已在2021年6月成立「香港家族辦公室」，藉提供一站式的支援服務吸引全球客戶在香港建立家族辦公室。他們除了通過宣傳吸引更多家族辦公室落戶香港，也為本地、內地和海外的投資者提供一站式的支援服務，以方便對方規劃、管理和擴展在香港的家族辦公室業務，更會跟相關的監管機構、政府部門和其他持份者協調，為國際家族辦公室在本港經營提供最大的便利。

要點三：毗鄰內地廣闊市場。如上所說，國際家族辦公室的管理人員一直在尋找更理想的投資環境和回報。香港擁有背靠祖國、聯通世界這個其他金融中心不可能享有的優勢，我們毗鄰的是全球第二大經濟體，疫後發展勢頭良好，很多經濟學家預計在不久的未來，國家將取代美國成為世界第一大經濟體。而國家近年來大力推動一帶一路的建設，一帶一路沿線很多國家都是發展潛力極高的市場，未來發展的速度和回報都會相當驚人。這所有一切，相信國際家族辦公室的管理人員都會清楚知道。