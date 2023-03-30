正論：滿城盡是血與腥　南亞遺患何時休

這幾天，香港天色陰暗，冷血罪案更是野蠻瘋長。昨日凌晨，一名七旬老翁如常外出晨運，不料行至青山公路元朗段之際，竟遭殘酷施襲，一名南亞裔男子用刀狂劈老翁，不僅血如泉湧，現場更遺下恐怖「肉片」，老翁最終慘死。究竟有何十怨九仇，才會對一名手無寸鐵的老翁痛下毒手？顯而易見，南亞毒瘤在港已呈附身蝕骨之勢，可恨是港府視若無睹，甚至自吹治安良好，如此自欺欺人，世間罕見！

尖沙咀某錶行日前才遭數名南亞匪徒持刀劫去千萬元名錶，儘管部分匪徒已經落網，但被捕人士之中又有持「行街紙」的假難民，再次證明南亞假難民遺害之烈，天地不容。結果話口未完，又有老翁慘死，手段之兇殘更遠超人們想像。據悉慘死老翁獨居，每天都會定時出門晨運，表面看並無同人結怨，街坊也指老翁行為正常，出入會互打招呼。一個年老力衰、尋常不過的老人家，南亞毒瘤也不放過，這種人渣還有沒有人性，還用問嗎？

這還不止，網上同日又流傳一段影片，深水埗深夜街頭聚集大批南亞漢互相指罵叫囂，即使警員到場亦不收斂，反而將警員團團圍住，囂張之至。更不必說，街頭暴力血案不絕如縷，又是昨日凌晨，一名年輕男子偕友人經過北角英皇道，突遭數名大漢撲出揮刀施襲，事主走避不及中刀濺血，刀手則逃之夭夭。

腥風血雨罩全城，治安敗壞亂人心。只消打開報紙，假難民各類犯罪的新聞無日無之，黑幫尋仇廝殺的消息怵目驚心，市民早就深惡痛絕。小至打黑工，大至殺人擄掠、謀財害命、走私販毒、打家劫舍，統統都有他們的身影。例如執法部門早前搗破一個進行店舖盜竊再將贓物轉售圖利的越南犯罪集團，被捕人士之中，3人為持「行街紙」的假難民；又如當局於九龍城進行反毒品行動，一名尼日利亞裔持「行街紙」假難民竟被搜出8公斤俗稱K仔的懷疑氯胺酮，估計市值約470萬元。遑論南亞幫和本地黑幫同門內訌、分贓不均、血腥報復，行刑式斬手有之，「掃場」搗亂有之，被劈死更是大有人在。人們不禁要問，好端端一個舉世有數的安全城市，何解淪落至此？

天作孽，猶可恕；自作孽，不可活。香港本來可以平平靜靜過好日子的，可惜港府偏要效法婦人之仁，對西方所謂的人權文明全盤接收，堅持不退出聯合國《禁止酷刑公約》，對假難民無任歡迎。數字不會說謊。去年有687名持「行街紙」的非華裔人士犯案被捕，部分更牽涉黑幫活動。截至2021年底，仍有逾1.4萬名免遣返聲請人在港居住，當中九成九不符合難民資格，卻濫用聲請和上訴程序不斷延期留港，對本港財政開支構成沉重負擔。港府於2012/13至2021/22的10個年度內，涉及假難民的開支高達85億元，若將有關公帑用於扶貧安老，可以造福多少基層，可想而知。

須知道，假難民來港後即獲發「行街紙」，他們可以自出自入，四處流竄，加上膽正命平，成為本地黑幫最佳羅致對象。僅去年6月的南亞兵團中環槍擊案，肇因便是本地黑幫毒品及非法賭檔利益分贓不均引發，南亞兵團則充當爛頭蟀和打手。港府繼續放任自流，治安毒瘤附身蝕骨根深柢固，想要剷除便千難萬難，為何港官還不肯醒覺？究竟還要上演多少次血的教訓，才肯正視問題？

最荒謬的是，執法部門不僅對街頭暴力血案渾無知覺，高官甚至沾沾自喜形容主要罪案數字是回歸以來最低，令人側目。實情是，本港罪案數字已是連續5年上升，2022年共錄得70,048宗，破案率僅35.2%，對比5年前足足下跌13個百分點。要是連主理保安的高官都把頭埋在沙堆，一味自我感覺良好，這就難怪南亞毒瘤愈來愈猖狂，本地黑幫愈來愈猖獗，市民愈來愈惶恐不安。所謂由亂到治，由治及興，實在諷刺。

凡事豫則立，不豫則廢。南亞假難民與本地黑幫勾結，治安毒瘤遺害愈演愈烈，惟有從源頭着手，禁絕假難民湧港，再集中打擊黑幫罪案，香港才有望回復寧靜。本報早前提出，將丟空的隔離設施闢作禁閉式難民營，將假難民集中管理，再按法律程序盡快遞解出境，真正做到將罪案關進籠子裏，獲議員和市民讚好，現在就看港府是否聽得入耳了。