娛圈單打：甜笑女神受力捧　入行十年終坐正

電視台小生花旦青黃不接，以致常被嘲為「老人台」，痛定思痛，一於來個大革新。近日有TVB高層接受內地平台訪問，列出力捧名單。女子組方面，將以陳瀅、劉佩玥、陳曉華、蔣家旻「四大花旦」為主力，年輕梯隊則有何依婷、陳嘉慧、羅毓儀、郭柏妍，頗為正路，眾望所歸。

巧合的是，「四大花旦」正是去年熱爆劇《美麗戰場》的主角，如今齊齊被點名力捧，可見這套劇有很大影響力。陳瀅本欄早已談過，今次講吓靚女阿Moon劉佩玥。她憑着該劇「李靜兒」一角力壓女一陳瀅，於《萬千星輝頒獎典禮2022》獲得「馬來西亞最喜愛TVB女主角」獎，開齋第一次攞視后，表現和觀眾緣備受肯定。

眾所周知，阿Moon乃係2013年港姐季軍，入行10年雖然不乏演出機會，但真正嶄露頭角要數2017年《降魔的》「貝貝娜」一角。此劇可謂將她甜美可愛一面發揮得淋漓盡致，存在感極高，自此晉升網民女神之列。至於正在熱播的《隱形戰隊》收視高企，雖然外界焦點大多落在「身材擔當」劉穎鏇身上，但阿Moon首次化身打女，高冷演技令人驚艷，證明睇得又打得。

講到阿Moon最煞食之處，首推甜到漏的笑容，讓人一見忘憂，加上白淨膚色和高挑身段，外形已是無可挑剔；何況伊人伶牙俐齒，演技不斷進步，確是有齊上位必要條件。

人靚自然多人追。阿Moon曾被封為「TVB娘娘」，裙下之臣眾多，但她似乎情定「巨聲幫」周志文，兩口子戀情愈見浮面。如今備受力捧，可謂事業愛情兩得意！