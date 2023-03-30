功夫茶：安老服務歎慢板　一味吹水無落實

香港人長壽位列世界前端，早前有統計指當中活到100歲嘅人瑞排名屬全球第7位，每10萬人當中就有47名百歲老人，都真係威過威士忌！如果歲月靜好，衣食無憂，長壽而能夠「莫道桑榆晚，為霞尚滿天」，退休無憂米，70歲學探戈，80歲學字畫，梗係正啦！之但係「可憐八九十，齒墮雙眸昏」，公院拔隻牙都難，「等到死」都輪唔到宿位，喺香港，長命分分鐘變成「壽則多辱」吖！

嗱！本港安老及復康服務供不應求，政府早喺2013年《施政報告》提出「私人土地作福利用途特別計劃」，惟計劃至今過去近10年，僅得6個項目已完工並投入服務，完成率僅約8%，合共新增約260個安老服務名額及約1,070個復康服務名額。阿哥，完成率不足一成，都真係慢過龜爬蟻躝，你話點追得上人口老化嘅速度？

據政府統計處數據，本港人口老化速度甚快，未來20年會大幅改變現有嘅人口結構。按推算，本港65歲或以上嘅人口將由2019年嘅132萬，大幅增至2039年嘅252萬，如果按政府提供安老服務之龜速，只會愈來愈追唔上需求，屆時「老有所養、老有所依」就變成面懵懵、當老馮！基層老人家更加活得冇尊嚴。

追唔上進度，而且落差咁大，勞工及福利局就解釋指，推展「特別計劃」下嘅建議項目受多項因素影響，項目進度也視乎申請機構會否修訂擬議嘅項目內容，或需要更長時間擬備項目嘅相關文件和向有關部門提供資料喎！官僚又話，「私人土地作福利用途特別計劃」至今共涉及73宗申請。對比2020年嘅數據，申請多出23宗，不過已完工並投入服務嘅服務則只多出一個項目，為基督教靈實協會位於將軍澳嘅靈實胡平頤養院擴建項目。喂！效率真係差到冇朋友！勞福局本身係唔係年紀大、副偈壞吖？定係拉矢唔出賴地硬呢？否則咁多宗申請都係一宗成事？

晚清大臣曾國藩批評當時嘅士大夫，二三十年來，習於優容苟安，揄修袂而養姁步，倡為一種不白不黑不痛不癢之風。前一句不難明，後一句大意指發揚結黨拉派嘅作風，養成慵懶油膩嘅生活態度。港產官僚則習慣拖得就拖，光說不練！呢，勞福局又表示，截至2023年3月初，有兩個項目已進入建築階段，以及8個項目處於詳細設計階段，另外亦有21個項目處於技術可行性研究階段；至於餘下嘅36個項目，有關嘅非政府機構仍處於構思及初步規劃階段云云。大佬啊！一味吹水唔落實，安老、復康等服務只係構思、規劃、研究裏打滾輪迴，老人家點算好？壽則多辱點唱好香港？